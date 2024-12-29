"Був сильний обстріл". Дружина Козловського вперше розповіла, як вони укладали шлюб

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці виконавця.

Так, рівно рік тому, 29 грудня, Віталій та Юлія офіційно стали чоловіком та дружиною.

Як стало відомо, Козловський взяв день відпустки зі служби, щоб провести його з коханою, яка була на сьомому місяці вагітності.

За словами Бакуменко, їхні плани могли бути зруйновані через постійні повітряні тривоги, що лунали в Києві.

"Рівно рік тому в цей день (29 грудня - прим. ред.) ми нікому нічого не сказали і поїхали розписуватися. Вчасно не виїхали, бо був сильний ракетний обстріл, РАЦС закрився, час змістився. Ми лягли ще доспати, тривогу скасували. З РАЦСу почали телефонувати і ми врешті зібрались бігом і поїхали сонні", - поділилася Юлія.

Дружина Козловського розповіла про їхнє одруження (скріншот)

“Віталію тоді дали вихідний на службі, і до останнього було невідомо, чи дадуть. А я на сьомому місяці, шуба ледь зійшлася на мені, сиджу гуглю, чи нема нових ракет і чи їхати, чи ще зачекати. Такий був ранок", - додала вона.

Загроза з боку Росії спіткала пару не лише перед розписом, але й під час вибору обручок, коли вони одразу після реєстрації шлюбу поїхали їх купувати.

Після цього молодята відзначили своє весілля лише удвох, насолоджуючись сніданком, а потім вперше поділилися новиною про свій шлюб з найближчими людьми.

"Спочатку розписалися, заїхали на святковий сніданок, а потім поїхали обирати обручки. Приїхали, а тут знову тривога. І поки дочекалися, коли її скасують, і вибрали, було вже темно. Тільки тоді це фото відправили рідним і повідомили новину", - розповіла Бакуменко.

Дружина Козловського розповіла про їхнє одруження (скріншот)

Ввечері молодята мали намір зустрітися з друзями на святкову вечерю-сюрприз, але через обстріли вони запізнилися на годину. Проте, жодні обставини не завадили святкуванню нового етапу в їхньому подружньому житті. До того ж в цей самий день співак також відзначав річницю своєї творчої кар'єри.

"На вечір зібрали друзів, і спізнилися на годину, бо тривога і обручки. Вони не знали, що будемо святкувати, був їм сюрприз. Бо насправді в цей день ще одна важлива дата - творча річниця Віталія", - пригадала дружина артиста.

Дружина Козловського розповіла про їхнє одруження (скріншот)

До слова, вже у лютому у подружжя народився син, якого вони назвали Оскар.