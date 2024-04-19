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"Бути Воїном - жити вічно". Притула щемливо попрощався із полеглим Павлом Петриченком

П'ятниця 19 квітня 2024 18:09
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"Бути Воїном - жити вічно". Притула щемливо попрощався із полеглим Павлом Петриченком Притула попрощався із Павлом Петриченком (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Сергій Притула розчулив мережу відео, яке опублікував в пам'ять про полеглого військового і волонтера Павла Петриченка, що загинув на Донеччині. З воїном попрощались 19 квітня у Києві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Сергія Притули у Facebook.

Притула щемливо попрощався із другом

Сергій і Павло тривалий час товаришували і працювали разом. Незадовго до початку великої війни Петриченко став головою штабу нової партії Притули.

Під час прощання із Героєм Сергій відвідав панахиду у Михайлівському Золотоверхому соборі, а після цього опублікував щемливий пост-прощання із другом.

"Будем жать, Паш! Будем жать! Бути Воїном - жити вічно!" - написав Притула.

До посту він прикріпив відео, у якому показуються кадри із волонтерського і військового життя Павла. На одному з уривків Петриченко дає інтерв'ю.

"Після нашої перемоги ми зможемо задати стандарт цій державі. Тому, що якщо такою ціною ми знову повернемося до того, що було - це буде гірше програшу на полі бою. Нам потрібно цю державу поставити на щільне місце у світі", - говорить в інтерв'ю Павло.

В іншому уривку Павло розповів, що хтось може пройти пекло війни і вижити, а хтось загинути, навіть перебуваючи біля штабу.

"Напевно, кожному свій час відведений", - заявив захисник.

Відео змонтували під пісню Sudno "Вільний", у якій є слова "Почекай, не йди". Кадри закінчують словами Павла про перемогу України у війні.

"Просто треба жать, жать і вони мають посипатись. Тому що у цій війні нами правда. А за ким правда, той має перемогти. Завжди так в історії було. І якщо ми перетерпимо цей момент, ми маємо виграти", - говорить в інтерв'ю Павло.

На пост Притули відреагували багато українців, які пишуть слова співчуття родині щодо загибелі Павла.

&quot;Бути Воїном - жити вічно&quot;. Притула щемливо попрощався із полеглим Павлом ПетриченкомСергій Притула попрощався із Павлом Петриченком (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Читайте також про те, як рідні та друзі згадують Павла Петриченка.

Раніше ми писали про те, що у Києві пройшло прощання із Дмитром Капрановим.

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Сергій Притула Війна в Україні
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