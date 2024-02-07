"Було ніяково": Тімоті Шаламе і Зендая розкрили секрети романтичних сцен у другій частині "Дюни"

Тімоті Шаламе і Зендая розповіли про поцілунки у новому фільмі Дюна

Тімоті Шаламе та Зендая у реальному житті є справжніми друзями, але багато прихильників плутали їхні стосунки з коханням. Проте самі актори спростовували ці плітки й продовжували дружити та будувати стосунки окремо.

Зендая вже кілька років зустрічається зі зіркою "Людини-павука" Томом Холландом, а Тімоті не так давно почав романтичні стосунки з Кайлі Дженнер.

Та зараз вони разом зіграли у другій частині "Дюни", де їм довелося грати романтичні сцени та цілуватися. Молоді зірки розповіли про деяку ніяковість під час романтичних сцен, адже в реальному житті вони є близькими друзями, а цілуватися з другом - це дійсно дивно.

За словами самих акторів - ці сцени для них були ніяковими.

"Це, безперечно, дивно, але ми сприйняли це як частину роботи", - сказала Зендая про їхній екранний поцілунок.

"Так, це до біса дивно, тому що ми такі близькі в платонічному плані. Але насправді, так і є - це лише ще один робочий день", - доповнив відповідь Зендаї Шаламе.

Кадр з фільму "Дюна"

"Я вважаю, що в цій особливій історії кохання ми дуже вдячні за те, що Денис керує цією надзвичайною справою. Він завжди знаходив спосіб якимось чином серед усього епічного всесвіту Дюни - знайти спосіб створити дуже сентиментальну, красиву історію кохання, яка, як я відчуваю, у багатьох відношеннях заслужена", - каже Тімоті.

А глядачі в Україні зможуть на власні очі побачити поцілунки найкращих друзів вже незабаром, а точніше 29 лютого. Фільм обіцяє бути цікавим, багатим на пригоди та романтичним.

Кадр з фільму "Дюна"