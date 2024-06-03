"Було круто!": завершилася весняна зміна "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова

"Я мрію про нашу перемогу, про закінчення війни, щоб можна було спокійно зустрітися з родиною, з родичами, які в окупації. Я ще не знаю, ким хочу бути — хотіла б цікаву професію! До табору мене зареєструвала мама. Я хотіла поїхати, щоб змінити обстановку - нові знайомства, все нове... Тут тихо, дуже сонячно. І я знайшла друзів", - ділиться 13-річна Поліна з Харкова.

Дівчина підкреслює глибокий та професійний підхід команди Фонду та табору до проведення занять, зокрема, з опанування навичок блогера.

"Якби нам просто годину розказували, як користуватися додатками або робити фото - це було б нецікаво. А тут майже весь табір залучений до цих процесів! Дуже круто, мені сподобалося!", - із захватом розповідає Поліна.

Нагадаємо, що вже відкрито реєстрацію на наступну, літню зміну, яка відбудеться з 12 по 21 липня. Зареєструватися можна тут https://akhmetovfoundation.org/s/8d525c

На кожну зміну табору запрошуються діти, які втратили батьків під час війни; діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу; діти опікунів і усиновителів; хлопці й дівчата, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії; діти з деокупованих територій та дітлахи, які постраждали від бойових дій.

Фонд Ріната Ахметова системно допомагає молоді у виборі життєвого шляху. Зокрема, проводив мотиваційні зустрічі на тему "Твоя суперсила!", зняв освітній онлайн-серіал "Твоя суперпрофесія", працює телеграм-канал "Твоя суперсила" - там є багато корисного щодо саморозвитку, освіти, мотивації та психологічної підтримки.

За 18 років за програмою "Рінат Ахметов — Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей України. Більше: akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam