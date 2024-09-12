"Була упевнена, що загину в Маріуполі": історія важкопораненої Лілії, яка пройшла курс реабілітації від Фонду Ахметова

"З Маріуполя ми вибрали йти пішки та виїхати в Україну. Йшли через Азовсталь. Вздовж дороги лежали тіла людей... Літали літаки, скидали бомби, "Гради" сипалися", - згадує жінка.

Трагедія сталася незабаром, коли вони дійшли до одного з готелей у моря. Хоча групу людей із дітьми було добре видно з повітря, російський пілот скинув на той готель авіабомбу.

"Я притискаю доньку до себе і відчуваю, що я падаю на спину. Приходжу до тями й відкриваю очі. Мала стоїть наді мною, каже: "Мамо, зі мною все добре". А я розумію, що не можу встати: щось в мене влетіло", - ділиться Лілія.

Вона просила чоловіка її добити та рятувати дитину. Але випадковий незнайомець відвіз Лілію до лікарні у найближче місто. Звідти її евакуювали санавіацією до Донецька. Було три операції, півтора місяці у реанімації. А потім понад тиждень в автобусах через кілька країн, щоб дістатися вільної України, де чекали рідні. Тепер вони мешкають у Рівному. Звідти Лілія й відправилася на курс відновлення від Фонду.

"Реабілітація дуже допомогла. Є результат, загалом стало значно краще. Я сподіваюся, що з часом зміни будуть ще помітнішими", - каже вона про свій шлях відновлення.

Історія Лілії увійшла до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який зібрав вже майже 120 тисяч історій українців про війну з перших вуст.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

З 2014 року Фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).