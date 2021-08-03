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На Буковине врачи тащили женщину на руках километр. Старенькая скорая "буханка" просто застряла

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Черновицкая область, Вторник 03 августа 2021 10:58
На Буковине врачи тащили женщину на руках километр. Старенькая скорая "буханка" просто застряла Коллаж РБК-Украина: На Буковине врачи тащили женщину на руках километр
Автор: Светлана Мащенко

На Буковине врачи скорой помощи километр несли пациентку по бездорожью. Дороги размыло после ливня, и карета скорой помощи не могла проехать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

85-летняя женщина с микроинсультом нуждалась в неотложной медицинской помощи, но старенький УАЗ "буханка" (УАЗ-3962) не смог пробраться по бездорожью.

Фельдшер и водитель вынуждены были взять носилки и идти пешком к дому женщины, а затем нести ее целый километр.

Когда врачи прибыли к пациентке, она уже не могла подняться с кровати, ее состояние было тяжелым.

Врачам помогала нести женщину ее соседка. Пациентке успели оказать помощь, она чувствует себя гораздо лучше, и скоро готовится покинуть Черновицкую областную больницу и поехать домой.

"Мы не растерялись. Сразу взяли сумки, носилки. И знали, что женщину должны донести вниз", - рассказывает фельдшер.

Видео: На Буковине врачи тащили пациента на носилках

Для справки:

УАЗ "Скорая Помощь" (УАЗ-3962) создан на базе уазовского автобуса-буханки (УАЗ-2206).

Ранее мы писали, что в Киеве водители увязались за "скорой" и получили за это мгновенную карму.

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