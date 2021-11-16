На Буковине в больницу с ботулизмом попала семья из-за домашних консервов: как уберечься

Так, 51-летняя женщина из села Усть-Путила попала в больницу в состоянии средней тяжести, ей ввели протиботулічну сыворотку и сегодня ее состояние улучшилось.

Также, к счастью ее 18-летний сын получил легкую форму отравления.

Сейчас оба больных пациентов в стабильном состоянии находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.

Что такое ботулизм

Ботулизм – это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования - мясо, рыба, реже - овощи. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны.

Чтобы уберечься от ботулизма избегайте потребления:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;

мясных и грибных консервов;

консервов домашнего производства;

если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;

если сомневаетесь в качестве продуктов.

Симптомы ботулизма: