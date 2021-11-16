На Буковине в больницу с ботулизмом попала семья из-за домашних консервов: как уберечься

В Черновицкой области у матери и ее сына подтвердили ботулизм. В частности, 51-летняя женщина и 18-летний парень употребляли консервированные грибы домашнего приготовления и попали в больницу.
Об этом сообщили в Черновицком областном центре контроля и профилактики болезней, пишет molbuk.ua.
Так, 51-летняя женщина из села Усть-Путила попала в больницу в состоянии средней тяжести, ей ввели протиботулічну сыворотку и сегодня ее состояние улучшилось.
Также, к счастью ее 18-летний сын получил легкую форму отравления.
Сейчас оба больных пациентов в стабильном состоянии находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.
Ботулизм – это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.
Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования - мясо, рыба, реже - овощи. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны.
Чтобы уберечься от ботулизма избегайте потребления:
Симптомы ботулизма:
Ранее мы сообщали, как уберечь себя и родных от ботулизма.
Также мы писали, что в Ровенской области зафиксировали случай ботулизма.