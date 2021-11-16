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На Буковине в больницу с ботулизмом попала семья из-за домашних консервов: как уберечься

Автор: Тетяна Самарук

В Черновицкой области у матери и ее сына подтвердили ботулизм. В частности, 51-летняя женщина и 18-летний парень употребляли консервированные грибы домашнего приготовления и попали в больницу.

Об этом сообщили в Черновицком областном центре контроля и профилактики болезней, пишет molbuk.ua.

Так, 51-летняя женщина из села Усть-Путила попала в больницу в состоянии средней тяжести, ей ввели протиботулічну сыворотку и сегодня ее состояние улучшилось.

Также, к счастью ее 18-летний сын получил легкую форму отравления.

Сейчас оба больных пациентов в стабильном состоянии находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.

Что такое ботулизм

Ботулизм – это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования - мясо, рыба, реже - овощи. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны.

Чтобы уберечься от ботулизма избегайте потребления:

  • вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
  • мясных и грибных консервов;
  • консервов домашнего производства;
  • если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;
  • если сомневаетесь в качестве продуктов.

Симптомы ботулизма:

  • нарушение близкого зрения: вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;
  • сильно выраженная сухость во рту;
  • трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);
  • повышенная утомляемость, мышечная слабость;
  • головокружение;
  • кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, послабление стула);
  • поражение мышц шеи и конечностей.

Ранее мы сообщали, как уберечь себя и родных от ботулизма.

Также мы писали, что в Ровенской области зафиксировали случай ботулизма.

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