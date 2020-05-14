Как будут работать стоматологи после карантина: разработан список правил

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса начали смягчать с 12 мая. Часть ограничений оставили до 22 мая и в правительстве не исключают, что их могут продолжить. Однако в стране ввели адаптивный карантин, который позволяет людям работать с соблюдением строгих правил.

В Украине начали открывать парикмахерские, салоны красоты, кабинеты стоматологии. Чиновники разработали список правил, которые нужно будет обязательно соблюдать владельцам стоматологических кабинетов.

Прием клиентов будет происходить только по предварительной записи. Временной интервал между клиентами должен быть не менее 15 минут, чтобы они не контактировали между собой. Между местами предоставления услуг должно быть не менее 1,5 метра.

Клиента за сутки будут опрашивать по поводу состояния здоровья, будут выяснять о признаках респираторных заболеваний, контактах с больными. Если есть признаки простуды или клиент контактировал с инфицированными COVID-19 в течение 14 дней, то прием придется отложить.

Допуск работников будет осуществляться только при наличии индивидуальной защиты: респиратора класса защиты FFP2/FFP3 (без клапана) или хирургической маски, герметичных защитных очков, сплошного защитного щитка для лица, одноразовых перчаток.

Средства индивидуальной защиты должны сниматься там, где оказывалась стоматологическая помощь. Кабинет запрещено покидать в маске, респираторе, перчатках, которые были использованы во время приема клиента. Все учреждения должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты минимум на 5 рабочих дней.

На входе обязательно должен быть дозатор с антисептиком и санитарный контроль для всех посетителей. Клиенты должны ожидать своей очереди вне помещения и с обязательной маркировкой расстояния по 1,5 метра. Внутрь будут пускать только одного человека на 10 кв.м.

Стоматологи должны информировать своих клиентов об установленных правилах на своих сайтах, страницах в соцсетях, при проведении записи по телефону или любым другим способом.

Каждый два часа сотрудники стоматологии должны проводить дезинфекционные мероприятия, соблюдать нормативные показатели влажности и температуры воздуха. Также надлежит обеспечить сквозное проветривание после приема каждого клиента не менее 15 минут.

В помещениях, где оказывались стоматологические услуги, должны проводить уборку после каждого клиента, дезинфекцию средств многоразового использования.

Из холлов и помещения для ожидания нужно убрать брошюры, журналы, игрушки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве сделали новое заявление о запуске межобластных перевозок.