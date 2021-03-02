Как будут работать банки в Украине 8 марта

Понедельник, 8 марта, в Украине – официальный выходной день, в связи с Международным женским днем. Большинство предприятий и организаций в этот день работать не будут. Украинские банки могут самостоятельно определить, как они будут работать в выходной день.

Об этом заявили в пресс-службе НБУ на своей странице в Facebook.

Регулятор отмечает, что 8 марта система электронных платежей Национального банка Украины будет работать в режиме 23/7. Поэтому, независимо от праздничных и нерабочих дней все финансовые учреждения страны могут осуществлять межбанковские платежи круглосуточно.

"Банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные и нерабочие дни. В то же время они учитывают собственные нужды и потребности своих клиентов, а также руководствуются нормами законодательства Украины", - сказано в сообщении Национального банка.

Кроме того, отмечается, что все операции, которые банки будут проводить с 6 по 8 марта, будут отражаться в календаре датой 9 марта.