Как будут работать банки в Украине 8 марта

Понедельник, 8 марта, в Украине – официальный выходной день, в связи с Международным женским днем. Большинство предприятий и организаций в этот день работать не будут. Украинские банки могут самостоятельно определить, как они будут работать в выходной день.
Об этом заявили в пресс-службе НБУ на своей странице в Facebook.
Регулятор отмечает, что 8 марта система электронных платежей Национального банка Украины будет работать в режиме 23/7. Поэтому, независимо от праздничных и нерабочих дней все финансовые учреждения страны могут осуществлять межбанковские платежи круглосуточно.
"Банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные и нерабочие дни. В то же время они учитывают собственные нужды и потребности своих клиентов, а также руководствуются нормами законодательства Украины", - сказано в сообщении Национального банка.
Кроме того, отмечается, что все операции, которые банки будут проводить с 6 по 8 марта, будут отражаться в календаре датой 9 марта.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Укрзализныця обновила график поездов к 8 марта. Несколько дополнительных рейсов были отменены и заменены другими из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
А также мы рассказывали о том, что появился график магнитных бурь на март и специалисты предупредили о нескольких сильных волнах в начале весны.