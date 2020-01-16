Будущий премьер РФ загремел в "Миротворец": что известно

Михаил Мишустин попал в черный список сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Крыма. Российский политик должен стать новым премьер-министром РФ после Дмитрия Медведева. На днях президент РФ Владимир Путин выдвинул Мишустина на должность премьер-министра страны.

На сайте "Миротворец" указано, что Мишустин является оккупантом, который покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым.

Судя по информации на сайте, 29 июля 2015 года, будучи главой Федеральной налоговой службы России, Мишустин посетил налоговую инспекцию в оккупированной Ялте, где провел совещание с руководителями "территориальных налоговых органов Крымского федерального округа".

Кстати, 15 января 2020 года Путин внес кандидатуру Мишустина на должность Председателя Правительства Российской Федерации. Именно тогда политик и "загремел" в "Миротворец".

Скриншот с сайта