"Будущие прокурорши" из Харькова устроили истерику в такси и отказались платить за проезд (видео)

В Харькове две пьяные девушки закатили истерику водителю такси и отказались платить за поездку 76 гривен. Они ему хамили, назвали "холуем" и пугали его тем, что они "будущие прокурорши".

Мужчина не выдержал и включил камеру и начал записывать общение с клиентками на видео.

"Эти девки не заплатили мне за проезд. Это аферистки, будущие прокурорши. Бухие. Пошли вон", - сказал водитель такси.

На видео видно, что девушки пытаются закрывать лица во время диалога и после обещания распространить видео в интернете, начали говорить, что произошла ошибка. Одна из девушек заявила, что они перепутали, кто вызывал такси и каким образом поездка должна быть оплачена – картой или наличными.

"Я вам заплачу. Моя подруга, выпившая перепутала, кто заказывал такси", - заявила она.

Водитель ответил, что денег ему уже не нужно и несколько раз попросил девушек покинуть салон автомобиля.

В Харькове две пьяные девушки закатили таксисту истерику и отказались платить