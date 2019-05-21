Буду рвать и метать: дочь лидера "Квартала 95" сделала заявление

Дочь лидера "Квартала 95" Евгения Кошевого Варя примет участие в 5 сезоне вокального шоу Голос. Діти, премьера которого состоится 26 мая на канале 1+1.

Интересно, что девочка уже выходила на сцену Голос. Діти. Это было в третьем сезоне - тогда юная вокалистка попала в команду Потапа и дошла до этапа "бои".

"Я буду рвать и метать, чтобы еще один раз вернуться на этот проект", - пообещала тогда Варя со сцены на всю страну.

Выступление Вари Кошевой в третьем сезоне шоу Голос. Діти

Как видно, свое слово девочка сдержала, и после двух с половиной лет подготовки готова вновь покорить главную сцену страны.

По словам Вари, во время выступления на "слепых прослушиваниях" она волновалась, но уже не так сильно, как в первый раз.

Варя Кошевая (фото: пресс-служба 1+1)

"Мне нравится эта сцена и то, что здесь нужно очень много работать. Это постоянное развитие, а конкуренция мотивирует становиться лучше", - говорит дочь Кошевого.

Выступление Вари Кошевой в третьем сезоне шоу Голос. Діти

Напомним, что в день инаугурации Владимира Зеленского его бывший коллега по студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сделал заявление о своих политических амбициях.

Напомним, не так давно Кошевой удивил пользователей сети патриотическим жестом.