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Будьте уважні: ось яка поведінка дітей має насторожити батьків

Яка поведінка дітей має насторожити батьків (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Виховання дітей - клопітка праця батьків. Щоб діти виросли вихованими та освіченими, батькам доводиться докласти багато зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Вrightside.

Важливо звернути увагу на деяку поведінку дітей, яку не варто ігнорувати.

Діти замовчують чиїсь погані вчинки

Фахівці кажуть, що батьки повинні пояснити дитині різницю між балачками, пильністю та сумлінністю.

Дитина повинна знати, що погані вчинки мають неприємні наслідки. Чим швидше вирішити такі проблеми, тим менше шкоди вони завдадуть іншим.

До того ж потрібно утримуватися від засуджень та допомогти школярам розібратися в ситуації, аби разом знайти правильне рішення проблем. 

Бійки братів та сестер

Потрібно знайти причину проблеми і забороняти дітям завдавати один одному фізичного та морального болю.

Потрібно навчити дітей бути командою та правильно вирішувати конфлікти. Крім того, дорослим варто звернути увагу на почуття своїх дітей та намагатися регулярно проводити час із кожним із них. 

Крадіжка

Якщо дитина щось вкрала вперше, то батьки повинні з'ясувати мотиви і пояснити, що це робити не можна. Також потрібно попросити дитину повернути  річ і просити вибачення перед її власником.

Батьки повинні пам'ятати, якщо крадіжки повторюються, то потрібно негайно звернутися за професійною психологічною допомогою. Все тому, що така поведінка може перетворитися на звичку.

Дитина постійно перебиває дорослих

Якщо дитина не навчиться слухати думку співрозмовника, то її недолюблюватимуть у школі та на роботі. Поясніть, що це некрасиво, навчіть, як правильно попросити висловитися.

Покажіть на прикладах, коли взагалі недоречно щось говорити та свої думки тримати при собі.

Брехня

У будь-якій формі на це потрібно відразу реагувати. Не можна жартувати з цього та не помічати.

Потрібно відверто та детально поговорити про все, можливо, дитина вигадує щось, бо хоче приховати правду.

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