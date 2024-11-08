"Будьте пильними": астролог дала прогноз на 8 листопада і назвала усі "підводні камені"

Цієї п'ятниці, 8 листопада, чимало важливих справ можуть не принести бажаного результату. Окрім цього, від деяких планів взагалі варто відмовитися.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на 8 листопада і сказала, що для нас готує цей день.

Прогноз астропогоди на 8 листопада

За словами Соловйової, день буде критичним. Краще відмовитися від нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні.

"Не ведіться на провокації, не сваріться і не обманюйте. Після 13:38 за київським часом не можна проявляти егоїзм і негативні емоції. Настане період каяття, очищення душі та тіла. Корисно обдумати своє життя, згадати минуле", - розповіла астролог.

"Легко реалізується накопичене за попередні сім днів. Добре підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку. День сприяє активностям, пов’язаним з самопожертвою. Визнавайте помилки, будьте пильними, відстежуйте сумніви, трансформуйте свої страхи на позитивні емоції, виконуйте будь-яку роботу, якою б важкою вона не була", - додала вона.

Гороскоп на 8 листопада (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на п'ятницю

8 листопада - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. За словами астролога, до цього переліку "заборонених" справ потрапили: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами. Утримайтесь від романтики, натомість приділіть час будь-якій творчості", - порадила експерт.