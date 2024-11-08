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"Будьте бдительны": астролог дала прогноз на 8 ноября и назвала все "подводные камни"

Пятница 08 ноября 2024 08:24
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"Будьте бдительны": астролог дала прогноз на 8 ноября и назвала все "подводные камни" Что нужно сделать 8 ноября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

В эту пятницу, 8 ноября, многие важные дела могут не принести желаемого результата. Кроме того, от некоторых планов вообще стоит отказаться.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала полный прогноз на 8 ноября и сказала, что нам готовит этот день.

Прогноз астропогоды на 8 ноября

По словам Соловьевой, день будет критическим. Лучше отказаться от новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской.

"Не ведитесь на провокации, не ссорьтесь и не обманывайте. После 13:38 по киевскому времени нельзя проявлять эгоизм и негативные эмоции. Наступит период раскаяния, очищения души и тела. Полезно обдумать свою жизнь, вспомнить прошлое", - рассказала астролог.

"Легко реализуется накопившееся за предыдущие семь дней. Хорошо подводить итоги и определять направления дальнейшего развития. День способствует активностям, связанным с самопожертвованием. Признавайте ошибки, будьте бдительны, отслеживайте сомнения, трансформируйте свои страхи в положительные эмоции, выполняйте любую работу, какой бы тяжелой она ни была", - добавила она.

&quot;Будьте бдительны&quot;: астролог дала прогноз на 8 ноября и назвала все &quot;подводные камни&quot;

Гороскоп на 8 ноября (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на пятницу

8 ноября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета. По словам астролога, в этот список "запрещенных" дел попали: большие финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами. Воздержитесь от романтики, вместо этого уделите время любому творчеству", - посоветовала эксперт.

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