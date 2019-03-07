Будьте осторожны: украинцев предупредили о внезапном похолодании

Погода в Украине огорчит украинцев дождями в ближайшие дни

Погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной – ожидаются небольшие дожди, сильный порывистый ветер и низкие температуры воздуха в восточных областях. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко порекомендовала украинцам греться на солнышке в ближайшие несколько дней, так как на следующей неделе ожидается существенное похолодание. Она рассказала, что в ближайшие дни теплее всего будет на западе страны, а на востоке температура воздуха будет оставаться невысокой.

"8, 9 и 10 марта в Украине ожидается высокая температура воздуха в течение дня + 8 + 14 градусов, на западе 8-9 марта + 10 + 17 градусов. На северо-востоке - Сумская, Харьковская области - воздух будет свежим, + 5 + 9 градусов. Остается гулять порывистый, местами сильный ветер, будьте осторожны!" – написала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она предупредила, что в пятницу, 8 марта, могут пройти небольшие дожди в западных и северных областях, а в остальных регионах будет сухо.

"Завтра атмосферный фронт может нагнать тучи и даже покапать дождем на жителей западных и северных областей Украины. На юге, в центральной части и на Востоке будет сухая погода", - отметила Диденко.

В столице ожидается повышение температуры воздуха, но будет ветрено, а также возможны осадки в виде дождя.

"Температура воздуха ожидается самой высокой в ​​ближайшей перспективе, днем ​​+12 + 15 градусов. Но остается порывистый ветер и могут набежать облака с небольшим дождем. 9 марта, в день рождения Тараса Григорьевича Шевченко, ожидается комфортная погода, будет тепло и солнечно. 10 марта вновь усилится ветер, увеличится облачность, пойдет дождь и с северных районов Киевской области начнет снижаться температура воздуха", - дала свой прогноз синоптик.

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