Будьте осторожны: синоптик предупредила об изменении погоды

Погода в Украине во вторник, 15 октября, ожидается теплая и солнечная. Однако во многих областях ожидается сильный туман, который может существенно осложнить ситуацию на дорогах. Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Она отметила, что большая часть Европы находится под влиянием серии циклонов, которые принесли западный ветер и холодные северные дожди, а над Украиной господствует антициклон, который держит солнце и тепло.

"На Покровы атмосфера защищает Украину от порывистых западных ветров и холодных северных дождей. Запад, Север и северо-восток Европы находятся под влиянием серии циклонов - Sebastien, Rocco, Quentino, которые и обусловливают вокруг непогоду. А наша волшебная Lisbeth, наш антициклон, держит над Украиной солнце и тепло. Теплая погода удержится и завтра, 15 октября, и продлится еще всю неделю, немного снизив градуса на грядущие выходные. Во вторник температура воздуха во всех областях Украины составит +17 +23 градуса. Дождей не будет", - написала Диденко и предупредила, что ситуация на дорогах Украины станет сложной.

Карта погоды

"Однако, как говорится, свято место пусто не бывает – начинают постепенно подбираться туманы и дымки. Уважаемые водители! Отдайте должное этим прекрасным осенним метеорологическим явлениям своим вниманием, осторожностью и включенными фарами", - предупредила синоптик.

Карта погоды

В Киеве 15 октября Диденко спрогнозировала сухую и теплую погоду.

"В Киеве 15 октября и практически до конца недели будет преобладать сухая малооблачная погода. Температура воздуха в дневные часы будет крутиться около +20 градусов, ночью ожидается +7 +11 градусов", - сообщила синоптик.