"Будьте обережними": що обіцяє астропрогноз на 28 жовтня і як захиститися від невдач

Прогноз астропогоди на 28 жовтня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних втручань, оформлення шлюбу та призначення романтичних побачень. Можливі хірургічні втручання, відвідування перукарні", - розповіла Соловйова.

Астролог дала наступні поради:

утримайтесь від сексуальних розваг

не витрачайте енергію даремно

будьте обережними, існує велика ймовірність крадіжок

не поспішайте, з'явиться ризик оманливо переоцінити власні досягнення

уникайте метушні, не кажіть зайвого, не виявляйте марнославство та гординю

будьте обережними з тими, хто лестить, змушує обманюватися у собі та відповідати лестощами навзаєм.

"У розмовах буде втрачатися енергія, тому необхідна розбірливість: спілкуйтесь лише за інтуїцією та симпатією. Пробачайте тих, хто намагатиметься конфліктувати з вами. Можна розлучатися, позбавлятися небажаних знайомих і партнерів. Ефективно подавати апеляцію та шукати захист. Більше відпочивайте, дотримуйтесь посту", - зазначила експерт.

Окрім цього, 28 жовтня - початок Рама екадаші: день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день після Повні, під час індуїстського місяця Картика (жовтень-листопад за григоріанським стилем).

"Вважається, що дотримання рекомендацій цього дня допомагає звільнитися від скоєних гріхів. Також до позитивних ефектів від виконання всіх настанов відносять порятунок від усіляких неприємностей, подолання всіх перешкод у житті та досягнення великого успіху", - пояснила астролог.

Гороскоп на понеділок (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на 28 жовтня

Цей понеділок - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"Дехто вважає понеділок складним днем. Але 28 жовтня, з 18:16 до 20:18 за київським часом Місяць буде у королівському градусі Діви. Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей", - розповіла Соловйова.

"У цей період ефективно проводити ревізію у справах і речах, аналізувати, порівнювати, перевіряти, оцінювати ефективність попередніх проєктів, з’ясовувати обставини тих чи інших ситуацій, виявляти недоліки, виправляти помилки у будь-яких сферах життя", - додала вона.

Цей період особливо сприятливий для педагогів, секретарів, обслуговуючого персоналу, видавців, торгівельних представників компаній, фармацевтів та аптекарів, мандрівників, вчених-дослідників.

Окрім цього, ви можете збалансувати енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми.