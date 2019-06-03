Будьте бдительны! Комаровский раскрыл признаки шарлатанского лекарства

Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Комаровский раскрыл главные "козыри" шарлатанов

Евгений Комаровский озвучил основные признаки неправильного и неэффективного лекарства, которое шарлатаны могут попытаться продать под видом чуть ли не панацеи. Известный педиатр на своей странице в Instagram назвал семь основных признаков, как распознать обман.

Доктор Комаровский, который ранее дал советы по правильному подбору солнцезащитных очков для детей, призвал к бдительности, чтобы не попасть на уловки недобросовестных "специалистов".

1 признак - личные свидетельства.

"Эффективность средства подтверждается историями успеха. Их легко сочинить, и они не заменяют научных данных", - отметил доктор высшей категории.

2 - быстрое действие.

Комаровский рассказал, что на самом деле немногие заболевания лечатся быстро, и разговоры о нереалистичных сроках являются характерным признаком обмана.

3 признак - натуральность компонентов.

Полезность естесственных компонентов и вредность "химии" - распространенный миф, подчеркнул доктор Комаровский и добавил, что обращение к нему является поводом для недоверия.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

4 - чудодейственные средства.

"Ссылки на "научный прорыв", "секретную разработку", "оборонную технологию" в рекламе подозрительны. Настоящие прорывы в медицине всегда широко освещаются в прессе", - написал педиатр.

5-м признаком Комаровский назвал "теории заговора".

"Упоминание о фармацевтической промышленности и правительствах, скрывающих чудодейственное средство, служат для манипуляции покупателями", - отметил он.

6-й признак - один продукт лечит множество болезней.

Комаровский подчеркнул, что панацей не существует, а препараты с обещанием вылечить широкий спектр заболеваний довольно подозрительны.

7 - отсутствие побочных эффектов.

"Не бывает эффективных медицинских воздействий без побочных эффектов. Если их наличие отрицается, это подозрительно", - написал доктор Комаровский.

Доктор Комаровский (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Как сообщалось ранее, доктор Комаровский рассказал о самом опасном виде аллергии, при которой стоит отложить вакцинацию.

Также мы писали о том, что недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

Напомним, что на днях Евгений Комаровский рассказал, стоит ли кутать ребенка во время болезни.