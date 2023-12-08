Будинок Кіану Рівза у США пограбували: що відомо

Перші подробиці

Згідно з інформацією видання, грабіжники, які прикрили свої обличчя лижними масками, увірвалися у будинок знаменитості.

Кіану Рівз (фото: instagram.com/keanu.reevesss.official)

Вони встигли втекти до прибуття поліції.

Через кілька годин після інциденту спрацювала сигналізація, і поліцейські знову прибули до будинку Кіану.

На записах із камер відеоспостереження видно кілька чоловіків, замаскованих лижними масками.

Імовірно, вони вкрали зброю. Невідомо, чи було викрадено щось ще. На момент пограбування власника будинку на місці не було.

Кіану Рівз (фото: instagram.com/keanu.reevesss.official)