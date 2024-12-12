Будинок за 1 євро в Італії. Жінка показала, що придбала та скільки вклала у ремонт

Останнім часом в інтернеті часто з'являються пропозиції купити будинок в Італії за 1 євро або за подібну якусь смішну суму. І хоч це дуже приваблива пропозиція, не все насправді може бути так легко. Бо більшість таких будинків потребують додаткового вкладення грошей і часом - немаленьких.

Як виглядає будинок, який купила жінка в Італії за 1 євро та скільки їй довелося вкласти у ремонт, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на CNBC .

Мередіт Таббоун з Чикаго у США купила будинок за 1 євро в італійському містечку Самбука-ді-Сицилія. Жінка витратила п'ять років і доволі велику суму грошей, щоб перетворити свій проєкт у будинок мрії.

Жінка зізнається, що цей будинок і його реконструкція став не просто для неї проєктом, а й емоційним мостом між минулим та майбутнім.

Все почалося у 2019 році, коли Таббоун дізналася про програму продажу занедбаної нерухомості в Самбука-ді-Сицилія за ціною 1 євро.

Приблизно у той самий час Мередіт дізналася, що її прадід був родом саме з цього містечка. І цей збіг став для неї знаком. Вона подала документи й виграла будинок.

За символічну суму в 1 євро вона придбала будівлю, а потім через приватну угоду купила й сусідній будинок. Загальна вартість двох об'єктів нерухомості склала трохи понад 29 000 доларів.

Стан будівель був жахливий - необхідно було робити капітальний ремонт і повністю перекривати дах, бо він був вкритий азбестом. У будинку не було електрики, проточної води й "два фути голубиних випорожнень на підлозі".

Жінка купила будинок в Італії за 1 євро (скриншот)

Мередіт почала масштабну реконструкцію і збільшила площу будинку до 250 квадратних метрів. На ремонт у неї пішло близько 475 000 доларів, але результат перевершив всі очікування.

Свій будинок жінка назвала Casa dell'Architetto на честь батька-архітектора Таббоун. У будинку поєднані сучасний комфорт і збережені історичні елементи - оригінальні арки та унікальні сходи. Тепер у Мередіт є дві основні спальні, гостьові кімнати, бібліотека, сауна, тераси та навіть піч для піци.

"Цей будинок - це міст між моїм минулим і майбутнім", - каже жінка.

Вона додає, що цей проєкт, який тривав понад чотири роки, став для неї не тільки способом возз'єднатися з сімейним корінням, а й можливістю переглянути свій підхід до життя та роботи.

Жінка купила будинок за 1 євро та вклала в нього 475 000 доларів (скриншот)

Тепер Мередіт проводить на Сицилії декілька місяців на рік, там вона приймає гостей, влаштовує вечері для нових друзів.

У майбутньому вона не планує продавати будинок і вже пообіцяла його кузині, якщо вона помре першою, і потім планує передати будинок місту, щоб зберегти його для майбутніх поколінь.