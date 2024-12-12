Дом за 1 евро в Италии. Женщина показала, что приобрела и сколько вложила в ремонт

В последнее время в интернете часто появляются предложения купить дом в Италии за 1 евро или за подобную какую-нибудь смешную сумму. И хотя это очень заманчивое предложение, не все на самом деле может быть так легко. Ибо большинство таких домов нуждаются в дополнительном вложении денег и порой - немаленьких.

Как выглядит дом, купленный женщиной в Италии за 1 евро и сколько ей пришлось вложить в ремонт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC .

Мередит Таббоун из Чикаго у США купила дом за 1 евро в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия. Женщина потратила пять лет и достаточно большую сумму денег, чтобы превратить свой проект в дом мечты.

Женщина признается, что этот дом и его реконструкция стали не просто для нее проектом, но и эмоциональным мостом между прошлым и будущим.

Все началось в 2019 году, когда Таббоун узнала о программе продажи заброшенной недвижимости в Самбука-ди-Сицилии по цене 1 евро.

Приблизительно в то же время Мередит узнала, что ее прадед был родом именно из этого городка. И это совпадение стало для нее знаком. Она подала документы и выиграла дом.

За символическую сумму в 1 евро она приобрела здание, а затем из-за частного соглашения купила и соседний дом. Общая стоимость двух объектов недвижимости составила чуть более 29 000 долларов.

Состояние зданий было ужасное - необходимо было делать капитальный ремонт и полностью перекрывать крышу, потому что она была покрыта асбестом. В доме не было электричества, проточной воды и "два фута голубиных испражнений на полу".

Женщина купила дом в Италии за 1 евро (скриншот)

Мередит начала масштабную реконструкцию и увеличила площадь дома до 250 квадратных метров. На ремонт у нее ушло около 475 000 долларов, но результат превзошел все ожидания.

Свой дом женщина назвала Casa dell'Architetto в честь отца-архитектора Таббоуна. В доме совмещены современный комфорт и сохранены исторические элементы - оригинальная арка и уникальная лестница. Теперь у Мередит есть две основные спальни, гостевые комнаты, библиотека, сауна, террасы и даже печь для пиццы.

"Этот дом - это мост между моим прошлым и будущим", - говорит женщина.

Она добавляет, что этот проект, продолжавшийся более четырех лет, стал для нее не только способом воссоединиться с семейными корнями, но и возможностью пересмотреть свой подход к жизни и работе.

Женщина купила дом за 1 евро и вложила в него 475 000 долларов (скриншот)

Теперь Мередит проводит на Сицилии несколько месяцев в году, там она принимает гостей, устраивает ужины для новых друзей.

В будущем она не планирует продавать дом и уже пообещала его кузине, если она умрет первой, а затем планирует передать дом городу, чтобы сохранить его для будущих поколений.