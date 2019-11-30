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А что будет завтра? Сеть возмутило фото моста в Станице Луганской

STYLERЖизнь    30.11.2019 - 14:59
А что будет завтра? Сеть возмутило фото моста в Станице Луганской
Сеть возмутило фото моста в Станице Луганской

Журналист опубликовал шокирующие снимки

Последнее замечание Владимира Зеленского осталось проигнорированным. Такой вывод можно сделать потому что на восстановленном Украиной мосту на линии разграничения в Станице Луганской по-прежнему висит символика "ЛНР".

Свежие фото с моста в Станице Луганской опубликовал журналист Виктор Бищук. "Флаги "ЛНР" на той стороне всем видны? Это ответ на вопрос о взаимопонимании, реинтеграции и все такое. Завтра такие флаги будут висеть по всему Донбассу", - пишет журналист.

скринСеть возмутило фото моста в Станице Луганской (facebook.com/viktor.bishchuk)

Пользователи соцсетей считают, что террористы уже неприкрыто пытаются показать, что восстановленный мост принадлежит им:

  • И зачем нам обсуждать какие "законы" никем не признанной "ДНР"? Нам надо думать, какие законы принимать, решать такие важные вопросы на международном уровне и, если договориться чтобы в эти оккупированные части Украины вошли международные войска (желательно НАТО), то эти "ЛНР-ДНР" активисты и их московские кураторы и руководители побегут первыми.

  • Да, сегодня в ДНР приняли закон о государственной границе с Украиной. То есть это не отдельные районы (ОРДЛО), а целые области. А районы, которые до сих пор принадлежат Украине, называют "временно оккупированніми территориями".

А что будет завтра? Сеть возмутило фото моста в Станице Луганской

А что будет завтра? Сеть возмутило фото моста в Станице Луганской

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