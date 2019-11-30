А что будет завтра? Сеть возмутило фото моста в Станице Луганской

Сеть возмутило фото моста в Станице Луганской

Журналист опубликовал шокирующие снимки

Последнее замечание Владимира Зеленского осталось проигнорированным. Такой вывод можно сделать потому что на восстановленном Украиной мосту на линии разграничения в Станице Луганской по-прежнему висит символика "ЛНР".

Свежие фото с моста в Станице Луганской опубликовал журналист Виктор Бищук. "Флаги "ЛНР" на той стороне всем видны? Это ответ на вопрос о взаимопонимании, реинтеграции и все такое. Завтра такие флаги будут висеть по всему Донбассу", - пишет журналист.

Сеть возмутило фото моста в Станице Луганской (facebook.com/viktor.bishchuk)

Пользователи соцсетей считают, что террористы уже неприкрыто пытаются показать, что восстановленный мост принадлежит им: