А що буде завтра? Мережа обурило фото моста в Станиці Луганській

Мережа обурило фото моста в Станиці Луганській

Журналіст опублікував шокуючі знімки

Останнє зауваження Володимира Зеленського залишилося проігнорованим. Такий висновок можна зробити тому що на відновленому Україною мосту на лінії розмежування в Станиці Луганській, як і раніше, висить символіка "ЛНР".

Свіжі фото з мосту у Станиці Луганській опублікував журналіст Віктор Біщук. "Прапори "ЛНР" на тій стороні всім видно? Це відповідь на питання про взаєморозуміння, реінтеграцію і все таке. Завтра такі прапори будуть висіти по всьому Донбасу", - пише журналіст.

Мережа обурило фото моста в Станиці Луганській (facebook.com/viktor.bishchuk)

Користувачі соцмереж вважають, що терористи вже неприкрито намагаються показати, що відновлений міст належить їм: