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А що буде завтра? Мережа обурило фото моста в Станиці Луганській

STYLERЖиття    30.11.2019 - 14:59
А що буде завтра? Мережа обурило фото моста в Станиці Луганській
Мережа обурило фото моста в Станиці Луганській

Журналіст опублікував шокуючі знімки

Останнє зауваження Володимира Зеленського залишилося проігнорованим. Такий висновок можна зробити тому що на відновленому Україною мосту на лінії розмежування в Станиці Луганській, як і раніше, висить символіка "ЛНР".

Свіжі фото з мосту у Станиці Луганській опублікував журналіст Віктор Біщук. "Прапори "ЛНР" на тій стороні всім видно? Це відповідь на питання про взаєморозуміння, реінтеграцію і все таке. Завтра такі прапори будуть висіти по всьому Донбасу", - пише журналіст.

скрінМережа обурило фото моста в Станиці Луганській (facebook.com/viktor.bishchuk)

Користувачі соцмереж вважають, що терористи вже неприкрито намагаються показати, що відновлений міст належить їм:

  • І навіщо нам обговорювати якісь "закони" ніким не визнаної "ДНР"? Нам треба думати, які закони приймати, вирішувати такі важливі питання на міжнародному рівні і, якщо домовитися щоб в ці окуповані частини України увійшли міжнародні війська (бажано НАТО), то ці "ЛНР-ДНР" активісти та їхні московські куратори та керівники першими побіжать.

  • Так, сьогодні в ДНР прийняли закон про державний кордон із Україною. Тобто це не окремі райони (ОРДЛО), а цілі області. А райони, які досі належать Україні, називають "тимчасово окупованими територіями"

А що буде завтра? Мережа обурило фото моста в Станиці Луганській

А що буде завтра? Мережа обурило фото моста в Станиці Луганській

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