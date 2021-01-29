Как будет выглядеть IKEA, которая открывается в Киеве (фото)

IKEA в Киеве открывается 1 февраля (коллаж РБК-Украина)

IKEA в Украине уже 1 февраля открывает свой первый оффлайн магазин. Он будет находиться в ТРЦ Blockbuster Mall. Техническое открытие магазина уже состоялось, но именно 1 февраля произойдет его долгожданное официальное открытие.

Сейчас IKEA уже полностью готова к старту продаж. Фото из магазина показала на своей странице в Facebook Алла Валенса.

"А что, правда Ikea в Блокбастере?" - подписала серию снимков женщина.

Как будет выглядеть IKEA в Киеве (фото: Facebook/Алла Валенса)

Напомним, что IKEA в Киеве должна была открыться еще в 2019 году в ТРЦ Ocean Mall возле станции метро "Лыбидская", но этого так и не произошло. Позже пандемия коронавируса помешала открытию магазина в ТРЦ Blockbuster Mall, но после карантина крупнейший ритейлер мебели все же начнет свою работу в столице Украины.

Кстати, с середины мая 2020 года в Украине начал функционировать онлайн-магазин IKEA.

Как мы ранее писали, компания IKEA отреагировала на скандал, связанный с покупкой нелегально вырубленной древесины в Карпатах в Украине. Крупнейший ритейлер мебели категорически опровергает использование в своей продукции материалов с незаконной вырубки.