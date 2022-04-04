ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС будет делать все для обеспечения Украины топливом, - еврокомиссар

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 17:37
ЕС будет делать все для обеспечения Украины топливом, - еврокомиссар Фото: Кадри Симсон (facebook.com/mepkadrisimson)
Автор: Наталья Юрченко

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заверила, что ЕС поможет обеспечить Украину топливом. В частности, речь идет о сельскохозяйственном секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Симсон во время телемарафона.

По ее словам, Украина является важным участником аграрного рынка, поэтому многие страны зависят от украинских фермеров и продукции.

"Мы будем поддерживать Украину в энергетическом плане. Есть много секторов, нуждающихся в поддержке, например, сельскохозяйственный сектор. Это очень важно для украинских фермеров. Также важность этого вопроса состоит в том, что африканские и ближневосточные страны зависят от состояния с/х сектора в Украине. Поэтому мы будем делать все, чтобы поставлять сюда топливо, чтобы поддержать вашу экономику, чтобы она не пострадала сильнее", - заявила Симсон.

Она добавила, что страны ЕС готовы помочь финансированием, однако сейчас есть вопрос в логистике.

Также еврокомиссар отметила, что зависимый от российского газа ЕС уже сделал многое, чтобы уменьшить процент энергоносителей из РФ. Симсон напомнила, что на рынке есть и другие страны, которые готовы сотрудничать.

"Еврокомиссия советует всем членам ЕС усилить работу по повышению своей собственной энергонезависимости, ищем альтернативные направления поставки энергоносителей для наших стран. Это, к примеру, Азербайджан, другие страны. На России мир клином не сошелся", - подчеркнула она.

Напомним, Литва первой в Европе отказалась от импорта российского газа из-за войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Украина
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине