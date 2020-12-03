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Голубовська розповіла, коли "агресивний" коронавірус піде на спад

Четвер 03 грудня 2020 15:20
Голубовська розповіла, коли "агресивний" коронавірус піде на спад
Ольга Голубовська (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Українська лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, коли ситуація з коронавірусом в Україні почне пом'якшуватися і чому осінньо-зимовий сезон приніс різке зростання кількості хворих.

Так, за словами завідувачки кафедрою інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця, COVID-19 восени і взимку має більш важкий перебіг. І справа навіть не в зростанні кількості заражених, а в зростанні числа пацієнтів з ускладненнями після хвороби, пише УНН.

Голубовська додала, що зараз ми отримуємо найбільші дози збудника.

"Триває сезон коронавірусу. Зараз він агресивний. Зараз ми отримуємо найбільші дози збудника, тому зростає кількість тяжких форм. У весняно-літній сезон це буде пом'якшуватися, як і минулого літа", - розповідає медик.

Голубовська додала, що ще влітку були надії, що коронавірус піде на спад, проте цього не сталося. І ситуація зараз відрізняється не тільки кількістю нових інфікованих.

"Втім, ситуація була не такою, як зараз. І за кількістю, але найголовніше - за кількістю важких форм. Влітку люди хворіли, але не було такої кількості важких форм", - додала інфекціоніст.

Зазначимо, що Ольга Голубовська також захворіла на коронавірус. Її доставили в одну з клінік столиці 30 листопада. Стан інфекціоністки оцінюється, як середньої тяжкості.

Раніше доктор Комаровський також розповів, як уникнути важкої форми коронавірусу. І яка профілактика потрібна, щоб зустрітися з хворобою "у всеозброєнні".

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