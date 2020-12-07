Как будет работать транспорт при локдауне: в Кабмине перечислили ограничения

Транспорт во время вероятного локдауна в январе 2021 года будет работать, но со значительными ограничениями.

Олег Немчинов, министр Кабинета министров, рассказал, что в общественном транспорте можно будет ездить только на сидячих местах. Об этом он сказал в прямом эфире канала "Украина 24" утром 7 декабря.

А вот границы страны на локдаун закрывать не будут, и ограничение на международное сообщение вводить не планируют. Министр отметил, что въезд и выезд для граждан Украины останется открытым.

Чиновник говорит, что несмотря на игнорирование многими людьми масочного режима, ограничить пассажирские перевозки значительнее они не могут.

"От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В этом случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили... То речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями - с использованием исключительно сидячих мест", - рассказал министр.

Он напомнил, что в самом начале карантина огромной проблемой был проезд медиков и других работников важных для обеспечения противоэпидемиологических мер.

"Эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест разрешить пользование общественным транспортом, а также межрайонное и межобластное сообщение", - подчеркнул Немчинов.

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Отметим, что Денис Шмыгаль подтвердил - локдаун скорее всего введут с первых чисел января. Мы писали, что хотят ограничить, и когда объявят о решении.

Ранее врач-инфекционист также объяснил, почему жесткий карантин в Украине неизбежен.