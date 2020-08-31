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Будет плавиться асфальт: синоптики предупредили об аномальных температурах

Автор: Анна Киселева

Синоптики рассказали, какие регионы пострадают от аномальной жары

Погода в Украине 31 августа будет аномально жаркой – в южных регионах в тени температура будет достигать +35 градусов. Также синоптики отметили, что небо будет ясным, но с переменной облачностью. Подробный прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Как отмечают специалисты, аномально высокие температуры будут сохраняться в течение всего дня. Под угрозой – южные и некоторые центральные области, где градусники покажут до +31… +35 градусов. На востоке, в большинстве центральных и северных областей ожидается +29… +33 градуса. Самая комфортная температура ожидает жителей западных областей, где показатели термометров опустятся до отметок +25… +33 градуса.

31 августа в Украине ожидается солнечная погода с переменной облачностью. Вероятность осадков минимальная. При этом ветер будет несильным – до 5-10 м/с.

Погода в Украине 31 августа будет аномально жаркой (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее прогноз на последний день лета давала синоптик Наталья Диденко. По ее данным осадки в понедельник все же ожидаются. Детали прогноза - в нашем материале.

Также мы рассказывали, стоит ли ехать на местные курорты в бархатный сезон.

Прогноз погоды
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