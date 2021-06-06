Будет один мощный удар: на Землю обрушится сильная магнитная буря

Что такое магнитная буря, опасные даты

По данным ученых, магнитная буря "красного" уровня G1 случится в середине месяца - в среду, 16 июня. Дальше, до самого конца первого месяца лета магнитных бурь уже не будет.

Скрин: Даты магнитных бурь (tesis.lebedev)

Магнитной (геомагнитной) бурей астрофизики называют один из видов геомагнитной активности. Бури происходят в случае поступления в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра. При их взаимодействии с магнитосферой планеты и случается магнитная буря.

Ученые говорят, что геомагнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней подряд.

Для кого магнитные бури могут быть опасными

В первую очередь от таких ударов страдают метеочувствительные люди, пожилые, люди с хроническими болезнями - особенно "сердечники", гипертоники, гипотоники.

В эти периоды может прыгать давление, нарушаться ритм сердца, старые раны начинают ныть. Кроме того, могут быть проблемы со сном, перепады настроения и так далее.

Врачи говорят, что в период сильных магнитных бурь голова может болеть даже у здоровых людей. Может возникать беспричинная усталость, раздражительность и даже упадок сил.

Как уберечь организм от влияния магнитной бури

Эксперты советуют избегать в эти дни перенапряжения, как физического, так и эмоционального.

Полезны прогулки на свежем воздухе - в лесу, возле реки, умеренная физическая активность. Избегайте стрессов, утром примите контрастный душ, а вечером - теплую ванну.

При хронических проблемах со здоровьем, держите рядом необходимые лекарства и номер телефона вашего семейного врача.

Откажитесь от употребления алкоголя, вредной тяжелой пищи, курения, а также разных возбуждающих нервную систему напитков - кофе, чая, энергетиков.