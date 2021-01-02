Будет несколько локдаунов, а январский карантин могут продлить: прогноз врача на 2021 год

В Украине с 8 января ожидается введение жестких ограничений, которые затронут все сферы общественной жизни. Власти обещают, что он завершиться 24 января, однако по мнению врача-инфекциониста, его придется продлить. Какие тому могут быть причины, а также сколько в Украине еще ожидается локдаунов в 2021 году – читайте ниже.

Как рассказал медик Вадим Аристов в комментарии "Главреду", январский локдаун могут продлить после 24 января, поскольку три недели недостаточно для борьбы с коронавирусом, который не сбавляет обороты в Украине. В мире локдаун только для стабилизации ситуации, как правило, длится 4 недели, а для снижения уровня заражаемости как минимум 6 недель.

"Кроме того, есть проблема с тестированием и статистикой в регионах – заболеваемость снижается, а темпы госпитализации растут. То есть, скорее всего, есть значительное движение эпидемии, которого мы не видим в цифрах заболеваемости. Именно поэтому возможен серьезный разгон эпидемии уже в конце первой недели января, из-за чего и могут ввести локдаун. У нас уничтожена санэпидемслужба, у нас нечем бороться с эпидемией, и потому мы обречены время от времени идти на такие меры", – подчеркивает медик.

По мнению специалиста, в 2021 году Украину ждет несколько периодов жестких карантинных ограничений. Так, врач ожидает новую вспышку коронавирусной инфекции в феврале-марте.

"Сначала в январе, после чего в феврале-марте снова будет разгон эпидемии и уже в марте – следующий. Далее после этого будет теплое время года, когда распространенность вируса уменьшится, а с приходом холодов, в октябре-ноябре, снова будут обсуждать очередной локдаун", – подчеркнул Аристов и добавил, что массовая вакцинация населения пока никак не повлияет на ситуацию с зараженными в Украине.

Ранее сообщалось, что украинцы могут сами заказывать мобильную бригаду для тестирования на COVID-19.

Также сообщалось, что в Минздраве рассказали, в каких случаях пациентов с подозрением на коронавирус госпитализируют.