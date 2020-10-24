Что будет с коронавирусом в Украине после выборов: врач-инфекционист дал прогноз

Коронавирус и выборы в Украине 25 октября (коллаж: РБК-Украина)

Выборы все же окажут влияние на распространение инфекции

В Украине 25 октября ожидается проведение местных выборов во всех областях страны. Врач-инфекционист уже спрогнозировал возможное влияние этого события на распространение коронавируса в стране. Также он прокомментировал возможность "самоуничтожения" COVID-19 и сроки изобретения вакцины. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев.

Медик рассказал, что Министерство здравоохранения делает все, что можно сделать в этой ситуации для того, чтобы уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции во время выборов. Несмотря на это, риск заражения все же есть.

"Мы не можем полностью исключить вероятность того, что кто-то придет с симптомами коронавирусной инфекции, кто-то будет в маске, кто-то без маски. Все эти ситуации вполне возможны. Поэтому полностью исключить опасность инфицирования мы, конечно, не можем. Насколько это даст нам прирост и будем ли мы иметь гораздо больше новых случаев? Думаю, не будет намного больше, но, конечно, какое-то влияние на распространение инфекции — это может оказать", — считает медик.

Комментируя "самоликвидацию" предшественника коронавируса, врач отметил, что в случае в SARS-Cov-2 такая возможность исключается.

"Здесь другая ситуация, мы видим, что коронавирус не самоликвидируется. Но мы можем видеть такую ситуацию, когда заболеваемость пойдет на спад и большинство людей уже будет иметь коллективный иммунитет естественным путем", — заявил медик.

Также врач рассказал, что есть возможность спада заболеваемости коронавирусом и изобретения вакцины одновременно.

"Конечно, ни я, ни любой другой эксперт не может точно знать, как будет. Но я знаю, что так бывало. Например, если взять SARS-1, который был еще в 2003 году, то мы как раз имели такую ситуацию, когда заболеваемость пошла на спад до того, как была разработана эффективная вакцина. Будет ли так сейчас, я не знаю, но исключить это тоже нельзя", — отметил медик.

Напомним, что ранее независимый эксперт Александр Хмелевский рассказал, когда коронавирус пойдет на спад.

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