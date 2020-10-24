Що буде з коронавірусом в Україні після виборів: лікар-інфекціоніст дав прогноз

Коронавірус і вибори в Україні 25 жовтня (колаж: РБК-Україна)

Вибори все ж вплинуть на поширення інфекції

В Україні 25 жовтня очікується проведення місцевих виборів у всіх областях країни. Лікар-інфекціоніст вже спрогнозував можливий вплив цієї події на поширення коронавірусу в країні. Також він прокоментував можливість "самознищення" COVID-19 і терміни винаходу вакцини. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев.

Медик розповів, що Міністерство охорони здоров'я робить все, що можна зробити в цій ситуації для того, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції під час виборів. Попри це, ризик зараження все ж є.

"Ми не можемо повністю виключити ймовірність того, що хтось прийде з симптомами коронавірусної інфекції, хтось буде в масці, хтось без маски. Всі ці ситуації цілком можливі. Тому повністю виключити небезпеку інфікування ми, звичайно, не можемо. Наскільки це дасть нам приріст і чи будемо ми мати набагато більше нових випадків? Думаю, не буде набагато більше, але, звичайно, якийсь вплив на поширення інфекції — це може надати ", — вважає медик.

Коментуючи "самоліквідацію" попередника коронавірусу, лікар зазначив, що в разі в SARS-Cov-2 така можливість виключається.

"Тут інша ситуація, ми бачимо, що коронавірус не самоліквідується. Але ми можемо бачити таку ситуацію, коли захворюваність піде на спад і більшість людей вже матиме колективний імунітет природним шляхом", — заявив медик.

Також лікар розповів, що є можливість спаду захворюваності на коронавірус і винаходи вакцини одночасно.

"Звичайно, ні я, ні будь-який інший експерт не може точно знати, як буде. Але я знаю, що так бувало. Наприклад, якщо взяти SARS-1, який був ще у 2003 році, то ми якраз мали таку ситуацію, коли захворюваність пішла на спад до того, як була розроблена ефективна вакцина. Чи буде так зараз, я не знаю, але виключити це теж не можна", - зазначив медик.

Нагадаємо, що раніше незалежний експерт Олександр Хмелевський розповів, коли коронавірус піде на спад.

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