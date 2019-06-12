Будет еще жарче: синоптики дали пугающий прогноз погоды (фото)

Погода в Украине в среду, 12 июня, принесет еще более сильную жару. Практически по всей стране будет безоблачно и душно. Тем не менее, в некоторых областях возможны дожди и грозы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

К слову, ранее Наталка Диденко рассказала, когда в Украине наконец снизится температура воздуха.

Так, сегодня незначительные осадки с грозами возможны на Западе страны, кроме Волынской, Ровенской и Тернопольской областей. Температура воздуха в регионе составит от +29 до +32 градусов.

Погода в Украине 12 июня (фото: УНИАН)

На остальной территории Украины сухо, жарко и безоблачно. Воздух накалится до значений +30... +34 градуса. Жарче всего на Юге и Востоке - от +32 до +34.

В Киеве сегодня также сухо, жарко и душно - воздух прогреется до значений +31... +33 градуса.

Погода в Украине 12 июня (фото: meteo.gov.ua)

Кстати, из-за погодных капризов на выходных пострадали некоторые районы Киева. Сильный ливень в воскресенье, 9 июня, подтопил подземные переходы на жилом массиве Позняки Дарницкого района.

Напомним, в Херсонской области страшный ураган разнес практически целый поселок в Олешковском районе.

Также мы писали, что в сети показали небывалое наводнение в Тернопольской области. Бурлящие потоки воды сносили все на своем пути.