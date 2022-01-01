Когда и как будем праздновать Новый год 2023: точная дата и приметы

Пока в Украине и во всем мире люди наслаждаются первым днем 2022 года, мы решили рассказать о том, на когда припадет празднование следующего Нового года 2023.

Какого животного это будет год по восточному календарю, как правильно его отмечать, будет ли он выходным - читайте в материале Styler ниже.

Когда будет Новый год 2023?

Украина, как и большинство стран, отмечает Новый год 1 января, в первый день года по григорианскому, юлианскому и новоюлианскому календарям. В 2023-м празднование припадет на выходные - в ночь с субботы (31 декабря 2022) на воскресенье (1 января 2023).

Скорее всего, многие украинцы (особенно работники бюджетных сфер) будут выходными в понедельник, 2 января, чтобы как следует хорошо "отойти" от празднований.

2023 год - невисокосный. В нем 365 дней, а в феврале этого года 28 дней.

Добавим, что новогодние празднования с учетом поясного времени всегда начинаются в Тихом океане на островах Кирибати.

Последними провожают старый год жители тихоокеанских островов Мидуэй.

Какой это будет год по восточному календарю?

Символом 2023 года будет Черный Водяной Кролик.

Год будет достаточно спокойным и гармоничным. Иначе быть и не может, ведь Кролик - существо ласковое, нежное, заботящееся о своем потомстве.

Лучше всего, советуют астрологи, встречать 2023-й в кругу семьи - тихо, пристойно и предсказуемо.

Наряд для встречи Нового года 2023 должен быть не вычурным, а уютным и в спокойных тонах. В частности, специалисты рекомендуют использовать в одежде лиловые оттенки.

Также можно выбрать наряд голубого, синего, бирюзового белого цвета и дополнить его черным аксессуаром.

Как правильно загадать желание на Новый год 2023

Чтобы желание, задуманное за мгновенье до Нового года, сбылось, нужно:

сформулировать его четко, чтобы оно было от вашего имени и лично для вас

озвучивать его в настоящем времени

в формулировке не использовать частицу "не"

загадывать исключительно позитивное желание

формулировать "финансовое" желание не о самих деньгах, а о том, какие блага вы получите благодаря им

не озвучивать желание другим людям, даже самым близким.

А самое главное - верьте в осуществление своего желания и делайте все, что от вас зависит!