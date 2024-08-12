Не буде захищати від сонця: найгрубіші помилки всіх у використанні крему з SPF

Захист від сонця важливий в будь-яку пору року. Особливо потрібно ретельно захищати шкіру в спекотні дні. Є певні помилки у використанні сонцезахисних кремів, які зводять їхню дію на нуль.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Використання протермінованого крему

Дерматолог Енн Чапас розповіла, що використання протерміновано сонцезахисного крему може призвести до подразнення шкіри.

Використання крему з вичерпаним терміном придатності може піддати шкіру шкідливому впливу ультрафіолетового випромінювання сонця, яке може стати причиною раку шкіри, прискореного старіння та сонячних опіків.

Сонцезахисний крем і макіяж

Ефективність сонцезахисного крему безпосередньо пов’язана з рівномірним нанесенням на поверхню шкіри.

Коли ви порушуєте однорідність сонцезахисного крему, змішуючи його з іншими косметичними продуктами, то можуть залишитися прогалини в захисті.

Варто наносити сонцезахисний крем окремим шаром на шкіру та зачекати поки він вбереться, а потім нанести макіяж.

Розраховувати на SPF у косметиці

У більшості денних і тональних кремів занадто низький SPF для того, щоб захистити шкіру від сонця.

Тому спочатку нанесіть хороший сонцезахисний крем, дайте йому висохнути, а вже потім додавайте всі інші засоби. Якщо вони мають SPF, то це просто додатковий бонус.

Що таке SPF?

SPF, або фактор захисту від сонця (Sun Protection Factor) - це показник, який демонструє ефективність сонцезахисного крему. Зокрема, він свідчить про здатність продукту запобігати сонячним опікам, зумовленим UVB-випромінюванням.

Це значення фактору, за якого засіб дає змогу людині перебувати на сонці без опіків порівняно з незахищеною шкірою. Наприклад:

SPF 15 блокує 93% UVB-променів, що дає змогу залишатися на сонці в 15 разів довше, ніж без нанесення захисного засобу

SPF 30 блокує близько 97% UVB-променів, забезпечуючи подвійний захист порівняно з SPF 15

SPF 50 блокує близько 98% UVB-променів, ще краще захищаючи шкіру від ультрафіолету

Щоб переконатися, що сонцезахисний крем буде захистом як від UVA, так і від UVB, знайдіть на упаковці термін "широкий спектр". У хімічних сонцезахисних кремах використовуються хімічні сполуки, які забезпечують захист широкого спектра.

Важливо пам'ятати, що жоден сонцезахисний крем не може забезпечити 100% захист.