Не будет защищать от солнца: самые грубые ошибки всех в использовании крема с SPF
Защита от солнца важна в любое время года. Особенно необходимо тщательно защищать кожу в жаркие дни. Есть определенные ошибки в использовании солнцезащитных кремов, которые сводят их действие на ноль
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Использование просроченного крема
Дерматолог Энн Чапас рассказала, что использование просроченного солнцезащитного крема может привести к раздражению кожи.
Использование крема с истекшим сроком годности может подвергнуть кожу вредному воздействию ультрафиолетового излучения солнца, которое может стать причиной рака кожи, ускоренного старения и солнечных ожогов.
Солнцезащитный крем и макияж
Эффективность солнцезащитного крема напрямую связана с равномерным нанесением на поверхность кожи.
Когда вы нарушаете однородность солнцезащитного крема, смешивая его с другими косметическими продуктами, то могут остаться пробелы в защите.
Следует наносить солнцезащитный крем отдельным слоем на кожу и подождать, пока он впитается, а затем нанести макияж.
Рассчитывать на SPF в косметике
У большинства дневных и тональных кремов слишком низкий SPF для того, чтобы защитить кожу от солнца.
Поэтому сначала нанесите хороший солнцезащитный крем, дайте ему высохнуть, а потом уже добавляйте все остальные средства. Если у них есть SPF, то это просто дополнительный бонус.
Что такое SPF?
SPF, или фактор защиты от солнца (Sun Protection Factor) - это показатель, демонстрирующий эффективность солнцезащитного крема. В частности, он свидетельствует о способности продукта предотвращать солнечные ожоги, обусловленные UVB-излучением.
Это значение фактора, при котором средство позволяет человеку находиться на солнце без ожогов по сравнению с незащищенной кожей. Например:
- SPF 15 блокирует 93% UVB-лучей, что позволяет оставаться на солнце в 15 раз дольше, чем без нанесения защитного средства
- SPF 30 блокирует около 97% UVB-лучей, обеспечивая двойную защиту по сравнению с SPF 15
- SPF 50 блокирует около 98% UVB-лучей, еще лучше защищая кожу от ультрафиолета
Чтобы убедиться, что солнцезащитный крем будет являться защитой как от UVA, так и от UVB, найдите на упаковке термин "широкий спектр". В химических солнцезащитных кремах используются химические соединения, обеспечивающие защиту широкого спектра.
Важно помнить, что ни один солнцезащитный крем не может обеспечить 100%-ную защиту.
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