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Не будет защищать от солнца: самые грубые ошибки всех в использовании крема с SPF

Понедельник 12 августа 2024 14:32
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Не будет защищать от солнца: самые грубые ошибки всех в использовании крема с SPF Ошибки при использовании солнцезащитного крема (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Защита от солнца важна в любое время года. Особенно необходимо тщательно защищать кожу в жаркие дни. Есть определенные ошибки в использовании солнцезащитных кремов, которые сводят их действие на ноль

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Использование просроченного крема

Дерматолог Энн Чапас рассказала, что использование просроченного солнцезащитного крема может привести к раздражению кожи.

Использование крема с истекшим сроком годности может подвергнуть кожу вредному воздействию ультрафиолетового излучения солнца, которое может стать причиной рака кожи, ускоренного старения и солнечных ожогов.

Солнцезащитный крем и макияж

Эффективность солнцезащитного крема напрямую связана с равномерным нанесением на поверхность кожи.

Когда вы нарушаете однородность солнцезащитного крема, смешивая его с другими косметическими продуктами, то могут остаться пробелы в защите.

Следует наносить солнцезащитный крем отдельным слоем на кожу и подождать, пока он впитается, а затем нанести макияж.

Рассчитывать на SPF в косметике

У большинства дневных и тональных кремов слишком низкий SPF для того, чтобы защитить кожу от солнца.

Поэтому сначала нанесите хороший солнцезащитный крем, дайте ему высохнуть, а потом уже добавляйте все остальные средства. Если у них есть SPF, то это просто дополнительный бонус.

Что такое SPF?

SPF, или фактор защиты от солнца (Sun Protection Factor) - это показатель, демонстрирующий эффективность солнцезащитного крема. В частности, он свидетельствует о способности продукта предотвращать солнечные ожоги, обусловленные UVB-излучением.

Это значение фактора, при котором средство позволяет человеку находиться на солнце без ожогов по сравнению с незащищенной кожей. Например:

  • SPF 15 блокирует 93% UVB-лучей, что позволяет оставаться на солнце в 15 раз дольше, чем без нанесения защитного средства
  • SPF 30 блокирует около 97% UVB-лучей, обеспечивая двойную защиту по сравнению с SPF 15
  • SPF 50 блокирует около 98% UVB-лучей, еще лучше защищая кожу от ультрафиолета

Чтобы убедиться, что солнцезащитный крем будет являться защитой как от UVA, так и от UVB, найдите на упаковке термин "широкий спектр". В химических солнцезащитных кремах используются химические соединения, обеспечивающие защиту широкого спектра.

Важно помнить, что ни один солнцезащитный крем не может обеспечить 100%-ную защиту.

Ранее мы сообщали, при котором заболевание обязательно нужно наносить SPF.

Также мы писали, что может произойти, если давить прыщи.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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