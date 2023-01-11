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Акторка Даша Малахова подала до суду на батька своїх дітей: що сталось

Даша Малахова подає до суду на колишнього чоловіка
Автор: Тетяна Самарук

Українська актриса та телеведуча Даша Малахова заявила, що подає до суду на колишнього чоловіка, угорського продюсера Чабу Бакоша, з яким вона розлучилася у 2014 році. за її словами, він за останні вісім років жодного разу не виплатив аліменти на синів Матяша та Олівера.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

У яких відносинах акторка з екс-чоловіком

За її словами, усі ці роки її із Бакошем синами займався її третій чоловік, триразовий чемпіон України, майстер спорту з важкої атлетики Сергій Суліма. Довгий час актриса не наважувалася подати на колишнього до суду, проте зараз нарешті набралася сміливості.

Вона зазначила, що з Бакошем вони могли пообідати, він приїжджав до них у гості, але щоразу після зустрічі в неї було відчуття, що її ніби обманули.

"Ми з дітьми і людиною, яка стала їм батьком, удавали, що все добре. Під час війни все інакше. Протягом восьми років я не отримала жодної щомісячної вчасної мікроскопічної оплати аліментів і наразі починаю процедуру кримінальної відповідальності за таке жорстке порушення закону. Це буде судимість. І я не лякаю і не планую змінювати стратегію", - написала Малахова.

Даша Малахова з дітьми (facebook.com/dasha.malakhova)

Даша додала, що в неї немає особистої образи на колишнього чоловіка. Утім, вона написала заяву, адже переконана, що за дітей мають нести відповідальність двоє батьків, а не лише один.

"Цей день настав. Справа не в коштах, це взагалі не має значення. Це відповідальність та почуття, що двоє людей зробили дітей і мають нести це гідно", - додала ведуча.

Даша Малахова, Чаба Бакош та їхні діти (facebook.com/dasha.malakhova)

Нагадаємо, що у 2014 році Малахова заявила, що розлучається з чоловіком. Прожили вони разом у шлюбі 10 років.

Також у 2016 році телеведуча втретє вийшла заміж за фітнес-тренера, майстра спорту з важкої атлетики Сергія Сулиму.

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