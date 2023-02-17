Не буде шкодити зубам: ось що потрібно зробити після того, як випили каву

У сучасному суспільстві турбота про здоров’я завжди є актуальною. Також важливо не забувати про здоров’я зубів. Кава, яку вживають усі кожного дня, може суттєво зашкодити ротовій порожнині.

Про це повідомила стоматолог та блогер Роксана Томищ в Instagram .

Як кава впливає на зуби

Лікар каже, що часто пацієнти скаржаться, щоб в них псуються зуби, тому що вони п'ють багато кави.

"Насправді на зубах не видно наліт від кави, чаю та вина. Але видно як неякісно очищені зуби", - йдеться у повідомленні.

Вся проблема в тому, що люди погано очищають зуби і на них залишаються харчові барвники.

Також стоматолог назвала декілька простих правил, які зроблять споживання кави та чаю безпечними для вашого організму:

не пийте каву на голодний шлунок;

обмежте або взагалі відмовтеся від споживання цукру з гарячими напоями;

"Не захоплюйтесь всякими тістечками та цукерками до кави, адже вони для зубів шкідливі. Краще з’їжте трішки чорного шоколаду", - радить стоматолог.

Що потрібно обов'язково робити

Важливо після вживання кави або чаю обов'язково почистити зуби або хоча б просто ретельно їх прополоскати водою.

Додамо, що не рекомендується вживати каву при високому тиску, запальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту і серцевих патологіях. Сама по собі кава не сприяє розвитку захворювань, але може привести до перевантаження органів і викликати загострення хронічних хвороб.