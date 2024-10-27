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Буде все рости "як на дріжджах". Чому саме дріжджі використовують як універсальне добриво

Як використати дріжджі  на городі (фото: Freepik.com) 
Автор: Фелікс Коркін

Догляд за садовими і городніми культурами можна значно покращити, використовуючи натуральні підживлення, серед яких особливе місце посідають дріжджі. Їх вітамінний склад позитивно впливає на здоров'я і розвиток рослин, забезпечуючи необхідну енергію для росту кореневої системи та активації ґрунтової мікрофлори.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як дріжджі можуть стати цінним добривом для рослин, чому вони настільки корисні та як правильно їх використовувати.

Чому варто використовувати дріжджі

Дріжджі - це одноклітинні гриби, багаті на білки, вітаміни і амінокислоти, які мають "лікувальні" властивості. Вони стимулюють ріст і розвиток рослин, покращують мікрофлору ґрунту та допомагають рослинам краще засвоювати поживні речовини. 

Крім того, дріжджі легко доступні і можуть бути використані для підживлення практично всіх видів культур, від овочевих до декоративних. Рослини, підживлені дріжджами, демонструють більш інтенсивний ріст і кращу стійкість до захворювань, а їх коренева система стає потужнішою.

Як діють дріжджі на рослини

Розчин з дріжджів активізує мікрофлору ґрунту, що сприяє швидкому росту і покращенню загального стану рослин. Він також підвищує стійкість рослин до різних захворювань, стимулює утворення міцної кореневої системи та значно покращує шанси на укорінення пагонів і саджанців. 

Зокрема, дріжджі прискорюють період вегетації і допомагають рослинам краще рости навіть за недостатнього освітлення. Проте слід враховувати, що надмірне застосування підживлення може призвести до ожиріння рослин - буяє зелень, але плоди залишаються малими.

Як приготувати дріжджовий розчин

Для приготування розчину знадобляться як звичайні пресовані, так і сухі дріжджі. Один з популярних рецептів: 1 кг дріжджів розводять в 5-7 л теплої води і використовують для поливу як саджанців, так і дорослих рослин. 

Інший варіант - взяти 100 г пресованих дріжджів, додати 0,5 кг цукру і 10 л води, настояти три доби, після чого розбавити водою (1:10) і поливати ввечері. Важливо пам’ятати, що дріжджі краще не комбінувати з іншими добривами, а перед використанням рослину добре полити.

Дріжджі корисні майже для усіх рослин (фото: Freepik.com) 

Рецепти дріжджових підживлень для різних культур

Дріжджові підживлення можна приготувати з використанням як сухих, так і пресованих дріжджів. Наприклад, 10 г сухих дріжджів розчиняють у 9 літрах води, додають 2 столові ложки цукру, настоюють 2 години, а перед використанням розводять у п'яти разів. 

Також можна взяти 100 г пресованих дріжджів, додати 20 г цукру на 9 л води і настоювати 6 годин у теплому місці. Залежно від культур, концентрацію підживлення можна варіювати, але варто уникати змішування з пташиним послідом чи перегноєм, щоб уникнути ослаблення грибкових мікроорганізмів.

Як часто використовувати дріжджові підживлення

Для найкращого ефекту рослини рекомендується підживлювати дріжджами раз на місяць, тобто два-три рази за сезон. Підживлення слід вносити під корінь у кількості 0,5 л на кожну рослину.

Це дозволить їм зберігати здоровий вигляд, швидко рости і давати рясний урожай без ризику перенасичення ґрунту поживними речовинами.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Bob Vila, Homes and Gardens, Old Farmers' Almanac.

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