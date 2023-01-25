Не буде подряпин та потертостей: ось що потрібно регулярно робити з окулярами

Постійне носіння окулярів для зору і неправильне зберігання їх призводить до того, що на них осідають частки пилу, білкові відкладення і з'являються подряпини. Важливо доглядати як за лінзами, так і за оправою, щоб вони прослужила якомога довше.
Про це повідомила офтальмолог Юлія Диковицька в Instagram.
Лікар радить знімати й надягати окуляри лише двома руками - в іншому випадку оправа піддається деформаціям, не передбаченим її конструкцією. Це може призвести до поломки.
Також заборонено класти окуляри на тверду поверхню лінзами донизу - на найчистішій і найгладшій поверхні все одно можуть бути присутні мікроскопічні тверді частинки або виступи, які пошкодять покриття.
Згодом, в міру накопичення пошкоджень (щербин, подряпин, потертостей) лінза може втратити свої оптичні властивості, і вже не буде достатньою мірою виконувати свою коригуючу функцію.
Офтальмолог каже, що краще не користування окулярами у приміщеннях, де температура може сягати +60°C і вище, наприклад, у лазні чи сауні. Також не можна зберігати окуляри у салоні автомобіля, де вони можуть зазнати перегріву через сонце.
Перегрів окулярів може призвести до деформації оправи і втрати оптичних властивостей лінз.
До того ж поверхню лінз слід протирати тільки спеціальними, призначеними для цього серветками. Також є спеціальні спреї для видалення забруднень.
Важливо пам'ятати, що окуляри необхідно зберігати і переносити тільки у чистому і сухому, бажано жорсткому футлярі - це захистить їх від механічних пошкоджень.
Щоб окуляри не запотівали, коли ви входите з холодного приміщення в тепле або, навпаки, одягаєте їх на морозі, нанесіть на ганчірочку трохи гліцерину і протріть окуляри. Коли гліцерин підсохне, протріть окуляри ще раз.
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