Буде більше ризиків для здоров'я? Комаровський розповів, чи шкідливо пізно лягати спати (відео)

Хтось любить прокинутися раніше та відчуває багато енергії саме в ранковий час, а комусь навпаки легше працювати та виконувати справи ввечері, а то й вночі. Така здатність організму називається хронотипом. За ним людей найчастіше ділять на "сов" і "жайворонків".

Яка різниця між "совами" та "жайворонками"

Сон впливає практично на всі сфери життя та системи організму, адже без якісного відпочинку мозок не буде нормально функціонувати, страждатиме нервова система, а разом із ними й всі решта.

Ті, хто раніше прокидаються, очевидно швидше втомлюються, проте вранці мають найвищий рівень працездатності. "Сови" рідко снідають, тому схильні до переїдань чи частих перекусів. Це своєю чергою призводить до появи зайвої ваги та супутніх проблем зі здоров'я.

Деякі дослідження вказують на те, що "сови" мають вищий ризик захворіти на рак грудей і колоректальний рак.

Крім того, вчені запевняють, що оскільки "сови" лягають пізніше, то частіше не висипаються. Це може погано впливати на їхню пам'ять. Водночас люди, які люблять поспати, живуть активнішим соціальним життям, ніж "жайворонки"

Цікавим спостереженням є те, що шлюб між "совою" та "жайворонком" є найміцнішим. Експерти припускають, що різниця в хронотипах змушує чоловіка та дружину бути більше терплячими та прислухатися одне до одного.

Чи шкідливо для здоров'я бути "совою"

За словами Комаровського, базуючись на дослідженнях стану здоров'я людей із різними хронотипами, можна дійти висновку, що "сови" справді матимуть гірші показники.

"Це скоріш за все тенденція, ніж загальне правило. Але тенденція, яка проаналізована за допомогою великої бази даних. Я не намагаюся вас залякати. Якщо ви худа "сова" з нормальним артеріальним тиском і без ознак ішемічної хвороби, це нормально", - пояснив експерт.

Він також наголосив, що в процесі зміни звички вести нічний спосіб життя може виникнути ще більше ризиків. Тож цілком нормально мати хронотип "сови", якщо це напряму не заважає вам нормально жити.