Буданов прямо з гри S.T.A.L.K.E.R. 2 звертається до росіян (відео)

Головне управління розвідки України випустило відео, стилізоване під стиль гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", де керівник розвідки Кирило Буданов закликає російських військових здаватися в полон.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал проекту "Хочу жити" .

Відео, розміщене в Telegram-каналі проекту "Хочу жити", починається з епізоду, де російський гравець стикається із труднощами через українську мову в грі. Потім на екрані з'являється Буданов, який пропонує росіянам, які потрапили до "Зони", здатися, обіцяючи переваги - безпеку та можливість вивчити мову. Ролик, випущений 23 листопада, активно розповсюджується в соцмережах.

"Ну що, сталкере, намучився з українською мовою? Нічого не розумієш? Слухай мене уважно. Якщо відправлять у Зону, здавайся в полон. Одні плюси. Мало того, що кровопивці мучити не будуть, так ще й українську підучити зможеш. Подумай", - йдеться у ролику.

"Хочу жити" - проект, який забезпечує безпечне здавання в полон для російських солдатів, які не бажають воювати. На травень 2024 року 260 росіян здалися в полон, ще 400 чекають на таку можливість.

Що відомо про гру S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - це довгоочікуване продовження легендарної серії ігор, дія якої розгортається у постапокаліптичній зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Гра пропонує гравцям поринути в атмосферний світ, сповнений небезпек і загадок, де їм доведеться зіткнутися з мутантами, аномаліями та іншими сталкерами.

S.T.A.L.K.E.R. 2 використовує сучасні технології, забезпечуючи приголомшливу графіку, реалістичну фізику та динамічну зміну погоди.

Геймплей поєднує в собі елементи шутера від першої особи, survival horror та RPG, надаючи гравцям свободу вибору та можливість розвивати свого персонажа.