Буданов прямо из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 обращается к россиянам (видео)

Главное управление разведки Украины выпустило видео, стилизованное под стиль игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, в котором руководитель разведки Кирилл Буданов призывает российских военных сдаваться в плен.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал проекта "Хочу жить" .

Видео, размещенное в Telegram-канале проекта "Хочу жить", начинается с эпизода, где российский игрок сталкивается с трудностями из-за украинского языка в игре. Затем на экране появляется Буданов, который предлагает россиянам, попавшим в "Зону", сдаться, обещая преимущества - безопасность и возможность изучить язык. Ролик, выпущенный 23 ноября, активно распространяется в соцсетях.

"Ну что, сталкер, намучился с украинским языком? Ничего не понимаешь? Слушай меня внимательно. Если отправят в Зону, сдавайся в плен. Одни плюсы. Мало того, что кровопийцы мучить не будут, так еще и украинский подучить сможешь. Подумай", - говорится в ролике.

"Хочу жить" - проект, обеспечивающий безопасную сдачу в плен для российских солдат, не желающих воевать. На май 2024 года 260 россиян сдались в плен, еще 400 ждут такой возможности.

Что известно про игру S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля - это долгожданное продолжение легендарной серии игр, действие которой разворачивается в постапокалиптической зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Игра предлагает игрокам окунуться в атмосферный мир, полный опасностей и загадок, где им предстоит столкнуться с мутантами, аномалиями и другими сталкерами.

S.T.A.L.K.E.R. 2 использует современные технологии, обеспечивая потрясающую графику, реалистичную физику и динамическую смену погоды.

Геймплей сочетает в себе элементы шутера от первого лица, survival horror и RPG, предоставляя игрокам свободу выбора и возможность развивать своего персонажа.