"Будь мужественным": российский командир учит расстреливать школьников с портфелями

Российские оккупанты цинично обсуждают возможность расстрела школьников с портфелями, которые идут в школу.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор командира русского разведбатальона с корректировщиком огня.

Командир желает подчиненному, который на этот раз удержался и "помиловал" группу школьников, держаться, быть "мужественным и бдительным". Именно такие качества, по мнению россиян, должны быть у того, кто осуществляет артобстрел детей.

Аудиоперехват был сделан на юге Украины. В нем начальник спрашивает, как обстановка. На что корректировщик говорит, что все тихо, лишь дети с портфелями прошли через мост.

Командир спрашивает, "отработал " ли подчиненный. На что последний ответил, что пока не стал:

"Жалеешь, да, пока?

- Пропущу пока.

Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой".

Слушайте ниже шокирующий аудиоперехват, который имеет место в цивилизованном мире XXI века: