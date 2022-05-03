В Буче и Ирпене снова продают квартиры: какие цены и состояние жилья

Для начала ознакомьтесь с новыми правилами покупки и продажи недвижимости во время военного положения, которое действует в нашей стране.

Нотариусы получили право проводить такие регистрационные действия, связанные с недвижимостью:

отчуждение, раздел (выделение части) недвижимого имущества;

регистрация наследственных договоров;

регистрация договоров ипотеки, о замене кредитора (отступления прав требования) по кредитному договору и/или договору ипотеки, удовлетворения требований ипотекодержателя;

установление доверительной собственности на недвижимое имущество;

определение размера долей в праве общей собственности;

регистрацию договоров раздела общего имущества супругов (выделения части из него);

регистрацию ссуды, найма (аренды), лизинга здания или другого капитального сооружения (их отдельной части) на срок не менее трех лет;

регистрацию доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом;

регистрацию свидетельств о приобретении имущества с публичных торгов (электронных аукционов), в том числе несостоявшихся.

Но есть и ограничения Нотариальные действия могут производиться нотариусами, которые географически находятся в том же регионе, где и зарегистрирована недвижимость. Исключение сделано только для Киева и Киевской области. Операции с недвижимостью в столичном регионе могут проводит нотариусы с рабочим местом в Киеве, или же по месту нахождения недвижимости, или по месту регистрации одной из сторон договора. Запрещены нотариальное заверение подписей на актах о передаче недвижимости в уставные капиталы юрлиц. Запрещено нотариальное удостоверение договоров купли-продажи по предмету ипотеки для физлиц, кроме случаев, когда продажа происходит по согласию ипотекодателя. Запрещены договора по отчуждению недвижимости, если право собственности на нее было зарегистрировано менее 1 месяца назад. Исключением по этому пункту являются объекты недвижимости, полученные в наследство. Запрещены нотариальные действия с недвижимостью, которые производятся на основе доверенности на физических лиц. Т.е. отчуждение недвижимости по доверенности, выданной ранее физическим лицом, сейчас невозможно.

За сколько можно купить квартиру в Ирпене

Так на одном из бесплатных украинских сайтов можно увидеть массу предложений по покупке жилья в Ирпене. Самая дешевая недвижимость стартует от 19.900 долларов. Это квартира в новострое с чистовой отделкой. Она находится в ЖК "Бургундия". Площадь жилья 15,73 квадратных метра, судя по всему, это смарт квартира.

В Ирпене продают смарт-квартиру за 20 тыс.долларов (olx.ua)

А вот полностью меблированная однокомнатная квартира с хорошим ремонтом в ЖК "Фортуна" обойдется покупателю в 30 900 долларов. Это недвижимость вторичного рынка.

Продавец указывает, что во время боевых действий квартира повреждена не была.

Квартира в Ирене за 30900 долларов с вторичного рынка жилья (olx.ua)

Цены на двухкомнатные квартиры в новостроях в Ирпене стартуют от 35 тысяч долларов (без ремонта). А вот на "вторичке" можно купить и за 28 тысяч долларов.

"Двухкомнатная квартира в Ирпене на первом этаже в 2-х этажной хрущевке

Имеется погреб, частичный ремонт, евроокна, две раздельных комнаты. Рядом парк Дубки, школа, садик в пешей доступности", - так описывает жилье хозяин.

Двухкомнатная квартира в Ирене за 28 тыс. долларов (olx.ua)

За сколько можно купить квартиру в Буче

Если верить сайту бесплатных объявлений, то однокомнатную квартиру в Буче от хозяина можно купить минимум за 25 тысяч долларов. Она находится на цокольном этаже ЖК "Буча квартал". Общая площадь жилья 30 квадратных метров. В квартире есть мебели и бытовая техника.

Квартира в Буче за 25 тысяч долларов (olx.ua)

Цены за "однушки" без ремонта в новостроях в Буче стартуют даже от 21 тысячи долларов. Площадь жилья 40 квадратных метров, также есть гардеробная комната.

Как оказалось, объявление с подвохом, цена указана за первый вклад в рассрочку, полная же цена квартиры 26 700 долларов.

Квартира в Буче в новострое без ремонта (olx.ua)

Цены на двухкомнатные квартиры на "вторичке" стартуют от 33 тысяч долларов. Но в объявлении указано, что жилье требует ремонта. Площадь составляет 48 квадратных метров, санузел совмещенный, есть незастекленный балкон.

Квартира в Буче за 33 тысячи долларов (olx.ua)

А вот полностью меблированные двухкомнатные квартиры с ремонтом в Буче обойдутся от 58 тысячи долларов.

"Предлагаем замечательную 2-х комнатную квартиру с ремонтом и с доступом к собственной террасе. ЖК Буча квартал. Ул. Гмыри 18-а. 2/5 этажного дома. Двухсторонняя. 57 м2 общей площади. Новая сантехника, проводка, современный кафель, металлопластиковые окна, бронированные двери, встроенная мебель", - сказано в объявлении.

Квартира в Буче за 56 тысяч долларов (olx.ua)