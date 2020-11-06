В Броварах "пронумерованные" бюллетени напечатали в типографии одного из кандидатов

Во время голосования в Броварах 25 октября произошел скандал - на всех избирательных бюллетенях, путем внесения в избирательный бюллетень (на корешок и сам бюллетень) уникального номерного знака, по всей вероятности, было совершено умышленное нарушение тайны голосования и права на свободное волеизъявление при проведении местных выборов.

В дальнейшем это могло позволить установить содержание волеизъявления граждан, принявших участие в выборах. По данному факту правоохранители уже открыли уголовное производство.

Однако, как пишет "Обозреватель", оказалось, что "нумерованные" бюллетени печатались в типографии, связанной с кандидатом на должность Броварского городского головы и первым номером избирательного списка от "Слуги народа" Дмитрием Ратниковым.

В частности, Броварская городская ТИК определила исполнителем печати избирательных бюллетеней ЧП "КП "УКРСИЧ", с которым заключает договор № 1 / 13-10 от 15.10.2020. В тот же день ЧП" КП "УКРСИЧ" заключило договор субподряда № 15/10 / 20-3 с ООО "НОВАЯ ПЕЧАТЬ" (оба предприятия находятся по одному адресу - Киев, ул. Магнитогорская, 1), которым дает задание субподрядчику изготовить печать всех избирательных бюллетеней на выборы Броварского городского головы и выборы депутатов Броварского городского совета. В спецификации к договору субподряда Стороны прямо устанавливают, что избирательный бюллетень в качестве степени защиты должен содержать нумерацию.

В день выборов избиратели обнаружили, что бюллетень и корешок к нему содержат одинаковую нумерацию. В результате есть возможность проконтролировать волеизъявление каждого избирателя через корешок бюллетеня.

По информации "Обозревателя", типография "НОВИЙ ДРУК" - "семейный" бизнес семьи Ратникова. Ее основателем является отчим Дмитрия - Клименко Владимир Михайлович. Он конечный бенефициар этой компании. Здесь работала его мать - Клименко Наталья Васильевна, Дмитрий печатал собственную газету "7 дней". Здесь он издал свою книгу под названием "Бровары. Мой город - мой дом", печатал предвыборную агитацию на выборах. Типография "НОВИЙ ДРУК" является учредителем ООО "Обнова" - предприятия, где Дмитрий Ратников долгое время работал в должности директора. Здесь до 2010 работала и жена Дмитрия - Наталья.

Эти факты расследуют правоохранительные органы.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия подтвердила, что второй тур местных выборов уже назначен в 15 украинских городах.

Таким образом, выборы 15 ноября пройдут в Одессе, Сумах, Луцке, Краматорске и Камянце-Подольском. В Славянске, Днепре, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровно голосование будет 22 ноября.