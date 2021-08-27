Бросил умирать на лестнице: в Ровно парень подрезал своего соседа

В Ровно произошел жуткий конфликт, который привел к гибели человека. Двое мужчин выпивали вместе на кухне, а потом один из них оказался со смертельной раной на лестнице в подъезде.
Детали трагедии рассказали в полиции Ровенской области.
На спецлинию "102" позвонил мужчина и сообщил, что он убил во время застолья человека. Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу и обнаружила окровавленное тело 44-летнего мужчины на лестничной клетке многоэтажки.
Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, 44-летний погибший – владелец квартиры в этом доме. В тот вечер он вместе со своим 64-летним квартирантом выпивал спиртные напитки. Квартирант арендовал у него одну из комнат.
Во время застолья между мужчинами возник конфликт, и хозяин квартиры ударил своего квартиранта металлическим предметом по голове. А тот в ответ схватил со стола нож и ударил своего оппонента в живот.
Хозяин квартиры после этого вышел из квартиры, но на лестничной клетке потерял сознание. А перепуганный квартирант позвонил в полицию. Однако помощь пострадавшему оказать не успели – он умер на месте от полученных телесных повреждений.
На данный момент полиция проводит первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании 64-летнего мужчины и объявлении ему о подозрении.
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