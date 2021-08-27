Бросил умирать на лестнице: в Ровно парень подрезал своего соседа

На спецлинию "102" позвонил мужчина и сообщил, что он убил во время застолья человека. Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу и обнаружила окровавленное тело 44-летнего мужчины на лестничной клетке многоэтажки.

Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, 44-летний погибший – владелец квартиры в этом доме. В тот вечер он вместе со своим 64-летним квартирантом выпивал спиртные напитки. Квартирант арендовал у него одну из комнат.

Во время застолья между мужчинами возник конфликт, и хозяин квартиры ударил своего квартиранта металлическим предметом по голове. А тот в ответ схватил со стола нож и ударил своего оппонента в живот.

Хозяин квартиры после этого вышел из квартиры, но на лестничной клетке потерял сознание. А перепуганный квартирант позвонил в полицию. Однако помощь пострадавшему оказать не успели – он умер на месте от полученных телесных повреждений.

На данный момент полиция проводит первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании 64-летнего мужчины и объявлении ему о подозрении.