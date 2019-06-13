Он был брошенный: новый поворот в деле харьковских людоедов (видео)

Харьковские каннибалы на скамье подсудимых столкнулись с еще одним иском - жена убитого и съеденного ими бывшего правоохранителя Евгения Петрова требует от преступников заплатить полмиллиона гривен в качестве компенсации за моральный вред сыну погибшего. Об этом сообщает местное издание "Объектив".

Обвиняемые Максим и Ярослав Костюковы не согласны с иском - они настаивают, что их жертва была брошенной.

"Никому я ничего не готов выплачивать. Он был брошенный, значит, никому не нужный, а тут появились, думают - реально можно сорвать деньги. С какого это? Это он оценил своего отца в полмиллиона?" - заявил Костюков-страший.

Фото: скриншот

Прокурор Оксана Карнаух сообщила, что в резонансном деле появился новый важный свидетель - это сокамерник обвиняемых - и якобы он имеет информацию для следователей и может рассказать на суде некие подробности.

Добавим, что Маским Костюков пытается выгородить своего сына Ярослава и берет вину за убийство правоохранителя на себя. В то же время факт людоедства он категоричести отрицает.

"Когда нас задержали, я пол яблока не мог съесть, а здесь целого чудака захавал, да?" - аргументирует он свою "непричастность" к канибализму.

Защита обвиняемых просила для них домашний арест, но суд оставил отца и сына Костюковых за решеткой еще на 2 месяца.

Видео: YouTube / ObjectivTv

Напомним, ужасное преступление было совершено в октябре 2018-го, и в конце января обвинительный акт в отношении двух мужчин - отца (41 год) и сына (20 лет) - направили в Орджоникидзевский райсуд. Эксперты обнаружили у погибшего мужчины травмы, на отдельных участках были срезаны мягкие ткани и кожа, а голова отделена от туловища.

Отец и сын жили с трупом в квартире около недели: обезглавив убитого, они питались вырезками тела, чтобы таким образом скрыть труп.

Также мы писали о том, что Костюкову-старшему, кроме убийства и расчленения, инкриминируют также незаконное хранение боеприпасов - он служил на Донбассе и мог забрать оттуда 60 патронов.