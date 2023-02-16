ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британці захоплюються українськими футболістами, які продовжують грати під час війни

Новость на русском →
Четвер 16 лютого 2023 10:48
Британці захоплюються українськими футболістами, які продовжують грати під час війни Британці захоплюються українськими футболістами, які продовжують грати під час війни (фото: facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Британські журналісти присвятили публікацію українським футболістам, зокрема донецькому "Шахтарю", які продовжують грати і займають активну позицію під час війни.

Про це йдеться в статті британської газети The Daily Mai.

Так, британські журналісти наводять слова хорватського тренера гірників Ігоря Йовічовича, що команда грає сьогодні для всієї України.

Футбольний клуб поніс втрати. Зокрема тренер юнацької команди був вбитий під час вторгнення, а футболіст Іван Петряк втратив вітчима.

Попри це, і те що матчі проводяться в умовах постійних повітряних тривог, Йовічевич зазначає що футбол важливий для українців. Згадуючи приголомшливий матч з мадридським "Реалом" в Лізі Чемпіонів в жовтні 2022 він розповів, як зустрів в переддень матчу команду в сльозах через нові ракетні обстрілі і жертви російської агресії.

"Уявіть емоції команди. Я мав з ними говорити про тактику? Це було неможливим. Я не міг нічого їм сказати, але знаєте що? Ми зіграли свій кращий матч. Ми бились за країну. За всі сім’ї, які залишились в Україні. Так само як українці не приймуть поразки, мої футболісти не прийняли поразки", - розповів британцям тренер футбольного клубу Ріната Ахметова.

Як повідомлялось раніше, футболіст "Шахтаря" Данило Сікан побив п’яного агресивного росіянина на зборах в Туреччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар Футбол