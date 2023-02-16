Британці захоплюються українськими футболістами, які продовжують грати під час війни

Британські журналісти присвятили публікацію українським футболістам, зокрема донецькому "Шахтарю", які продовжують грати і займають активну позицію під час війни.

Так, британські журналісти наводять слова хорватського тренера гірників Ігоря Йовічовича, що команда грає сьогодні для всієї України.

Футбольний клуб поніс втрати. Зокрема тренер юнацької команди був вбитий під час вторгнення, а футболіст Іван Петряк втратив вітчима.

Попри це, і те що матчі проводяться в умовах постійних повітряних тривог, Йовічевич зазначає що футбол важливий для українців. Згадуючи приголомшливий матч з мадридським "Реалом" в Лізі Чемпіонів в жовтні 2022 він розповів, як зустрів в переддень матчу команду в сльозах через нові ракетні обстрілі і жертви російської агресії.

"Уявіть емоції команди. Я мав з ними говорити про тактику? Це було неможливим. Я не міг нічого їм сказати, але знаєте що? Ми зіграли свій кращий матч. Ми бились за країну. За всі сім’ї, які залишились в Україні. Так само як українці не приймуть поразки, мої футболісти не прийняли поразки", - розповів британцям тренер футбольного клубу Ріната Ахметова.

Як повідомлялось раніше, футболіст "Шахтаря" Данило Сікан побив п’яного агресивного росіянина на зборах в Туреччині.